欧洲人权法院今开庭 审2公民状告瑞士与法国 头一遭

气候/人权/法国/瑞士

德国的气候与环保活动家2023年3月29日在欧洲人权法院前拉横幅示威抗议政府无作为。

欧洲人权法院今天开庭审两个案件，第一个听证会于上午9点15分开始，对指控瑞士的案件进行审查。第二个案审今天下午开审，是法国北部Grande-Synthe前市长Damien Carême对法国的诉讼求。

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瑞士一名退休人员和法国一位前市长首次将他们各自的国家告上欧洲人权法院（ECHR）。Les Aînées pour la protection du climat suisse "协会麾下有2000多名平均年龄为73岁的成员，他们正在集体谴责全球变暖对他们健康造成影响。这个协会的一名退休人员领头状告瑞士政府。而法国正被一个受到海平面上升威胁的北部城镇的前市长起诉。

第一个听证会于上午开始，庭讯在一个拥挤的厅房里，对瑞士案审查，400多人到庭，包括这家瑞士协会的许多成员。

81岁的诉讼人布鲁娜-莫利纳里（Bruna Molinari）在听证会前对法新社说："我们已经斗争了多年。"她住在提契诺州南部，"那里的污染最严重"。她称，"我们已经走到了法庭见这一步，我希望法院能做出有利于我们的裁决，这样瑞士环保就能比现在做得更好。

此案由大法庭审理，大法庭是人权法院的最高法庭，由17名法官组成，由爱尔兰人Siofra O'Leary当庭审主席。

代表瑞士政府的律师Alain Chablais在开庭时辩护说，这是"断言或暗示瑞士无所作为的意向性审判"，他并列出瑞士在气候变化方面采取的种种措施。律师还认为，法院应该"不打算成为决定国家气候保护政策的地方"。

但控告瑞士政府人的律师杰西卡-西莫尔（Jessica Simor）却说，她的客户 "已经受到了气候变化的影响"，瑞士没有采取足够的措施来应对气温上升，她认为，瑞士的气温升温是全球平均水平的 "两倍"。该律师坚称，"瑞士热死人"，"增热增加了肾脏问题、哮喘发作、心血管疾病的风险（......），并导致其他严重的症状，这些症状在老年人，特别是老年妇女身上尤为突出"。

控告政府的协会成员称，欧洲人权法院受理的这次听证会是 "一个历史性的事件"，64岁的安妮-马勒（Anne Mahrer）是由瑞士绿色和平组织支持的 "瑞士气候保护长者协会 "的发言人之一。这个协会的行动始于2016年，当时就有一系列状告失败的诉讼案。随后，该协会才向欧洲人权法院提出上诉，上诉案的指控包括谴责违反《欧洲人权公约》的若干条款，特别是保障生命权的条款。

法国的案子也是气候诉讼。

这个案子周三下午审议，是Grande-Synthe（法国北部）前市长Damien Carême的请求，他现在是欧洲生态协会（EELV）的欧洲代表。2019年，他以自己的名义和市长的身份指控法国 "气候不作为 "，认为他的城市位于海岸线上，受到洪水的威胁。

法国最高行政法院于2021年7月作出有利于该城市市政府的裁决，但要求法国在9个月的时间里 "采取一切有用的措施 "来遏制 "温室气体排放的曲线"，以实现《巴黎协定》的目标（到2030年与1990年相比减少40%）。

加来姆Carême以自己的名义提出的诉讼被驳回，他也将此事提交给欧洲人权法院。欧洲人权法院在一份声明中说，这位62岁的欧洲议会议员认为，法国未能实现环保目标对他个人产生了 "直接 "影响，因为这 "增加了他的家被水位上升影响的风险"。

Carême的律师、法国前环境部长Corinne Lepage告诉法新社："海平面升高的风险非常高。如果欧洲人权法院作出有利于Carême的裁决，"这一案例法将适用于所有欧盟国家"。

法新社说，预计欧洲人权法院在几个月内不会对这两起案件作出裁决。除这两起案件外，欧洲人权法院可能会在夏季后审理另一起重大气候案件，即葡萄牙年轻人起诉葡萄牙和其他32个国家对全球变暖不作为的案件。

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