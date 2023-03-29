瑞典/北约

瑞典要求加入北约遭遇北约内部成员土耳其与匈牙利阻挡陷入僵局。瑞典今天强硬回应俄罗斯威胁，该威胁称，如果瑞典与芬兰加入北约，芬兰与瑞典立即成为俄罗斯报复打击合法目标。瑞典召集俄罗斯大使抗议。瑞典也批评匈牙利阻挠。但匈牙利指责瑞典话多。

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匈牙利今天称对瑞典批评匈牙利阻碍瑞典加入北约表示“不满”。据路透社引述匈牙利政府发言人周三称，对斯德哥尔摩批评匈牙利总理奥尔班政策不满，瑞典谴责匈牙利正在阻止瑞典加入北约。

匈牙利政府发言人佐尔坦·科瓦奇 (Zoltan Kovacs) 表示，弥合两国关系差距需要双方共同努力。

去年俄罗斯入侵乌克兰后，瑞典及其邻国芬兰要求加入北约。但这一进程已被匈牙利和土耳其搁置。

在匈牙利奥尔班执政的青民盟拖延数月之后，匈牙利议会周一批准了一项允许芬兰加入北约的法案，但瑞典的法案仍搁浅。据科瓦奇在他的推特上说，“就瑞典而言，在批准瑞典的加入北约之前，还有大量的不满因素需要解决。”据他批评说，瑞典“一再热衷于通过外交抨击匈牙利，利用他们的政治影响力损害匈牙利的利益”。瑞典批评匈牙利奥尔班政府在过去 13 年中侵蚀欧盟法治。奥尔班否认这些指控。

科瓦奇说斯德哥尔摩多年来一直对布达佩斯采取“敌对态度”。

土耳其总统埃尔多安上周表示，土耳其议会也将开始批准芬兰加入北约议案。但土耳其拒绝批准瑞典的申请，其指责瑞典窝藏库尔德武装分子。

另外，瑞典外交部周三表示，将召见俄罗斯驻斯德哥尔摩大使，抗议俄罗斯“企图干涉”瑞典加入北约的申请程序。

在俄罗斯入侵乌克兰后不久，瑞典和芬兰都在 2022 年寻求加入北约，并希望在今年完成这一进程。

俄罗斯大使在大使馆网站上的一份声明中表示，加入北约使这两个北欧国家成为“俄罗斯报复措施的合法目标，包括那些具有军事性质的报复措施”。

瑞典外交部发言人告诉路透社，“瑞典外交部正在召见俄罗斯大使，以抗议这种明显的干涉企图。”

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