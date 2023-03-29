英王查理三世抵访德国

出访德国

欧洲 – 英国国王查理三世29日抵达柏林勃兰登堡机场，第一次以英国国王的身份到访德国，德国联邦总统率夫人亲自迎接。众所周知，由于法国抗议对养老金改革造成巴黎等多地的骚乱，英国国王查理三世继位后首次国事访问、原计划访法行程被迫取消。查理三世抵达德国柏林后表示，他希望“尽一切可能”加强与德国的关系。

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与过去的访问不同，此次到访的英国国王夫妇在柏林勃兰登堡门前接受军事仪仗队的欢迎仪式。以往从未有过一位国宾在柏林地标-勃兰登堡门前受到这般礼遇。

访德时，国王查理三世表示要维护民主价值观，并赞扬与乌克兰团结一致，捍卫“自由”，抵御俄罗斯的“侵略”。德国国家元首瓦尔特施泰因迈尔在总统府贝勒维宫举行了晚宴。查理三世说，英国和德国“并肩保护和推进他们崇尚的共同民主价值观”。

查理三世还表示，这场斗争“体现在我们与乌克兰站在一起，在面对无端侵略时捍卫自由和主权”。德国总统表示，“今天，德国和英国在军事上也是乌克兰在欧洲的两个最大的支持者”。

查尔斯一行还将前往勃兰登堡州和汉堡。29日下午，联邦总统施泰因迈尔和他的妻子在勃兰登堡门前以隆重的军礼接待这对皇室夫妇。

随后，查尔斯和卡米拉将在贝勒维宫签署总统的宾客名单。这里还举行以“能源转型和可持续发展（Energiewende und Nachhaltigkeit）”为主题的招待会，并在晚上举行纪念君主的国宴。

3月30日，查尔斯三世会与德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）和柏林市长吉菲（Franziska Giffey）会晤，并在德国联邦议院发表演说。这是有史以来第一位有此殊荣的君主，同时，查尔斯是否会秀几句德语也备受期待。

30日下午，查尔斯一行将前往勃兰登堡州，在勃兰登堡州州长迪特玛·沃德克（Dietmar Woidke）和德国总统的陪同下观看第130德国/英国突击舟桥营士兵用特种车辆建桥过程。而后前往Ökodorf Brodowin有机农场，了解德国有机农业和湿地保护方面的经验。在丈夫逗留勃兰登堡期间，卡米拉将与总统夫人艾尔克-布登本德一起参观柏林喜歌剧院（Komische Oper Berlin）。

31日上午，英国王室夫妇和德国总统夫妇乘坐ICE火车前往汉堡，汉堡市长特申舍尔（Peter Tschentscher）将于汉堡达姆托尔车站静候。查尔斯和卡米拉将在车站前“Kindertransport”纪念碑前献花，据悉该雕塑是为了纪念二战期间的一次犹太儿童拯救计划。1938年12月至1939年8月，驻英国的世界犹太救济会等机构的帮助下，超过一万名犹太儿童成功逃至英国避难。

2015年6月底，英国女王伊丽莎白二世曾对德国进行为期三日的访问，那次曾是女王第五度访问德国。

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