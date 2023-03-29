莫斯科警告瑞芬 加入北约即成俄合法打击目标

俄罗斯/北约/芬兰/瑞典

俄罗斯驻斯德哥尔摩大使警告说，一旦芬兰和瑞典加入北约，这两个国家就将成为俄罗斯报复的合法打击目标。法新社说，这是俄罗斯对瑞典以及芬兰要求加入北约，再次发出威胁。

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据俄罗斯驻斯德哥尔摩大使维克多-塔塔林采夫大使28日在俄罗斯驻瑞典代表团官方网站上发布声明，说：“芬兰和瑞典加入后，俄罗斯与北约的边界总长度将几乎翻倍。”据这位外交官在对北约的长篇大论中警告说，“如果有人认为这将在某种程度上改善欧洲的安全，那么可以肯定的是，这个敌对集团的新成员将成为俄罗斯报复打击措施的合法目标，包括那些军事性质的打击措施。"

在发出这一警告之前，自这两个北欧国家的首都在去年5月提出申请加入北约的历史性决定以来，莫斯科已经做出威胁。瑞典与芬兰的入盟申请打破了几十年来保持中立、曾经退出北约军事联盟的现状，法新社说，这是俄罗斯入侵乌克兰的直接后果。

与俄罗斯接壤的芬兰仍然在等待土耳其总统埃尔多安承诺的批准，才能加入北约。至于瑞典，它的申请已经陷入外交十字路口，目前除了正面临土耳其的否决，还有匈牙利延后批准。

瑞典仍然希望在7月维尔纽斯举行的下一届北约峰会之前加入。

在瑞典以及芬兰，根据民意调查，在入侵乌克兰后，公众舆论急剧转向支持北约，在芬兰的支持率高达80%，在瑞典接近三分之二。

但对于这位出生在现在属于乌克兰境内的赫尔松的俄罗斯驻斯德哥尔摩大使来说，瑞典想要加入北约组织是 "向深渊迈出了一步"。他对未经全国公民投票的 "草率 "决定表示遗憾，并警告说北约指挥部可能 "决定全面进入冲突"。据俄罗斯驻瑞典大使塔塔林采夫威胁："在这种情况下，瑞典人无疑将被卷入其中，并被派去为他人的利益而牺牲"。

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