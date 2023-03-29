西班牙首相接任欧盟轮值主席前访华并出席博鳌论坛

西班牙/中国

将自今年7月1日起接任欧盟轮值主席的西班牙首相桑切斯29日启程前往中国访问，将于中国国家主席习近平会谈，还将出席在海南举行的博鳌亚洲论坛。观察人士认为，桑切斯一方面想显示西班牙国际地位提升，另一方面可能也在为他个人的政治前途铺路。

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桑切斯此行受到中国国家主席习近平邀请，前往北京庆祝中西两国建交50周年。桑切斯临行前对此表示，这项来自中国的邀请是在困难且复杂的地缘政治背景下对西班牙的一种国际承认。

桑切斯将是新冠疫情后，第二位前往北京访问的欧盟领导人。德国总理朔尔茨在中共二十大后短暂访问北京。法国总统马克龙则将在4月8日，与欧盟委员会主席冯德莱恩一道，前往中国。

桑切斯表示，他与中国国家主席的会谈将尤其关注乌克兰战争。他表示，要想结束这场战争，就需要听听中国的声音。

俄乌战争爆发一年多以来，桑切斯政府坚决支持乌克兰的抵抗努力，而中国始终拒绝称这是一场侵略战争。法国等一些欧洲国家一直呼吁中国利用其与俄罗斯的友好关系，敦促俄罗斯撤出乌克兰，停止战争。中国国家主席习近平3月20日至22日高调出访莫斯科，与俄罗斯总统普京会谈，但整个行程中，中国反复强调的“劝和促谈“的努力似乎并不是重点内容。因此很难说，桑切斯北京之行是否能争得中国国家主席在乌克兰战争问题上做出不同的表态。

欧洲智库欧洲对外关系委员会专家José Ignacio Torreblanca向法新社表示，中国对欧盟有具体的期待，因此希望在西班牙接任欧盟轮值主席前，拉拢西班牙。他表示，西班牙当然不是世界舞台的头号大国，在涉及中国或俄罗斯的战略问题上，西班牙不是可以发挥决定性作用的国家，但西班牙与中国关系平稳顺畅，可以在其中发挥助推作用。

至于桑切斯，西班牙年底将举行新的立法选举，观察人士认为，桑切斯可能也有意借助推动西班牙在国际事务中影响力的努力，为自己的政治前途铺路。

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