“24小时太阳报”编辑集体发文抗议 称对中国渗透意大利媒体开第一枪

意大利/中国/“24小时太阳报”

意大利财经媒体“24小时太阳报”发行周日特刊报导“焦点中国”，但内容及标题引发该报编辑委员会不满，认为这纯粹是为吸引赴中投资的宣传。

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据中央社今天引述消息报道称，“24小时太阳报”编委会发布新闻稿抗议，无异为中国渗透意大利媒体开了第一枪。

报道引述“蚁报”（Le Formiche）28日消息称，“24小时太阳报”（Il Sole 24 Ore）的编委会对26日刊出长达4页的“焦点中国”（Focus China）内容不满，标题更被记者形容为“雄辩”。“焦点中国”内容从“2022年中国GDP创历史新高”到“外资企业对中国投资仍是重中之重”，再到“中国，外商投资热点”，纯粹都是为了吸引意大利对中国的投资而进行宣传。

编委会抗议表示，他们曾向“24小时太阳报”要求“刊物出版前都要进行事前编审，以便来得及修改相关内容，但这个要求被明显忽视”。编委会强调反对中国的政治宣传，把缺乏民主基本要素的国家置于报章版面上是不适切的，不是有钱就可以买版面，这是不合适的政治宣传。凡此独裁行径会使政治多元主义、意见和言论自由、尊重少数意见消失。

消息称，编委会抗议要求知道“24小时太阳报”刊出长达4页的“焦点中国”背后的道德和利益究竟是什么。

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