俄罗斯以间谍罪逮捕一名美国记者 华日促放人

俄罗斯/乌克兰

俄罗斯的主要安全机构称拘留了《华尔街日报》记者Evan Gershkovich。俄罗斯联邦安全局指控该记者从从事间谍活动。华尔街日报否认间谍指控，并敦促俄罗斯放人。

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据华尔街日报今天报告，俄罗斯联邦安全局拘留一名《华尔街日报》记者。俄罗斯联邦安全局(Federal Security Service)是在俄罗斯东部城市叶卡捷琳堡拘留了美国公民Evan Gershkovich。

俄罗斯联邦安全局在一份声明中称，Gershkovich“根据美方的指示行事，收集了构成俄罗斯国家机密的有关一家俄罗斯军工企业之活动的信息”。

俄罗斯联邦安全局表示，它已经“制止了” Gershkovich正在进行的“非法活动”，并在叶卡捷琳堡对他提起了诉讼。

Gershkovich作为《华尔街日报》莫斯科分社的一员报道俄罗斯情况。俄罗斯联邦安全局称，他被俄罗斯外交部认定为在俄罗斯工作的记者。

《华尔街日报》在一份声明中表示，对Gershkovich的安全深感关切。

路透社对此事件报道称，莫斯科逮捕了一名美国记者。

在莫斯科与华盛顿的外交争端可能升级的情况下，俄罗斯联邦安全局安全部门逮捕了《华尔街日报》的一名美国记者埃文·格什科维奇，理由是他涉嫌为美国从事间谍活动。

华尔街日报否认了这些指控，并要求立即释放这位记者。该报称该记者是“值得信赖和敬业的记者”。

美国至此尚没有立即回应。一位美国外交消息人士称，大使馆尚未获知此事，正在向俄罗斯当局寻求信息。

据路透社说，逮捕美国记者格什科维奇可能会对俄罗斯与美国的外交产生影响，并通过吓跑更多留下来的为数不多的外国记者来加深莫斯科的孤立。

该记者是继篮球明星布里特尼·格林纳 (Brittney Griner) 之后被俄罗斯逮捕的最引人注目的美国人，布里特尼·格林纳 (Brittney Griner) 在入侵乌克兰前一周被发现携带大麻油抵达莫斯科，十个月后在一次囚犯交换中获释。

“华尔街日报强烈否认来自 FSB 的指控，并要求立即释放我们值得信赖和敬业的记者 Evan Gershkovich。我们与 Evan 及其家人站在一起，”该报称。

路透社说，俄罗斯联邦安全局FSB 在一份声明中说，它在乌拉尔工业城市叶卡捷琳堡逮捕了 Gershkovich，“涉嫌为美国政府的利益从事间谍活动”。它指控他非法收集有关“俄罗斯军工联合体的一家企业”的信息，但并未指明是哪家企业。它没有提供任何证据。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，他了解格什科维奇已被“当场抓获”。在一次简报会上被问及逮捕是否会引起华盛顿对俄罗斯记者的反应时，他说：“我们希望不会有这样的事情，也不应该有。”

美国国务院最近一次更新旅行指南是在今年 2 月，建议美国公民不要前往俄罗斯，因为有被任意逮捕的危险，并表示在俄罗斯居住或旅行的人应立即离开。

自战争开始以来，莫斯科实际上取缔了所有独立的俄罗斯新闻媒体，但继续授权一些外国记者。

在俄罗斯的新闻业受到法律的严格限制，任何公开批评这场战争的行为都会被判处长期徒刑，俄罗斯称之为“特殊军事行动”。

路透社引述身在国外的作家兼俄罗斯安全机构专家安德烈·索尔达托夫在社交媒体上表示，格什科维奇不是间谍，他的被捕是“对仍在俄罗斯工作的所有外国记者的正面攻击。这意味着FSB 不受约束。”

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