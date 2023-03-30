冯德莱恩访华前对欧中关系敲警钟

欧盟/中国/俄罗斯/乌克兰战争

欧盟委员会主席冯德莱恩下周将与法国总统马克龙联袂访问中国。冯德莱恩行前于周四今天警告说，欧盟与中国关系的未来将在很大程度上取决于中国对俄罗斯侵略乌克兰战争的态度。但冯德莱恩说欧盟继续与中国对话符合欧洲的利益。

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据法新社今天报道称，欧盟委员会主席冯德莱恩下周与法国国家元首马克龙一起访问中国首都。此行是在中国国家主席习近平高调访问莫斯科两周后进行的，习近平在访问中赞扬与普京的俄罗斯之间的 "特殊关系"。

据冯德莱恩称，"我们必须坦率地说：中国如何继续对普京的侵略战争作出反应，将是欧盟与中国未来关系的一个决定性因素。"

冯德莱恩是在布鲁塞尔的一次演讲中如此说。中国从未谴责过俄罗斯对乌克兰的入侵，中国却在2月份提出了一个 "和平计划"，称要结束长达一年的战争，但美国和欧洲仍然对中国调解持怀疑态度。华盛顿和欧盟也一再警告北京不要向莫斯科提供武器。

冯德莱恩说，习近平非但没有对俄罗斯残暴和非法入侵乌克兰感到不安，反而与普京的俄罗斯保持着 "无限 "的友谊。"欧盟委员会主席说，"中国有责任在促进公正的和平方面发挥建设性的作用。但这种和平只有在尊重乌克兰的主权和领土完整的基础上才可能是公正的。"

冯德莱恩说："任何包含俄罗斯吞并的和平计划都是根本不可行的。"

冯德莱恩于3月中旬前往华盛顿与美国总统乔-拜登会谈。

但欧洲正在增加与中国国家主席习近平接触。西班牙政府首脑桑切斯Pedro Sánchez目前正在北京。他在前往中国首都之前说，“如果我们希望能够结束 乌克兰的战争，就必须倾听中国的声音。”

继11月德国总理朔尔茨之后，桑切斯是自三年多前新冠病毒疫情大流行病开始以来第二位访问中国的欧盟国家领导人。

据外交消息来源称，将在北京举行的欧盟与中国峰会正在筹备之中，但尚未确定日期。12月受到习近平接待的欧洲理事会主席米歇尔预计将与欧盟委员会主席冯德莱恩一起出席。

据冯德莱恩在讲话中说，欧盟和中国的关系是世界上 "最复杂和最重要 "的关系之一。但近年来，这个关系变得 "更加遥远，更加困难"。但冯德莱恩坚持说："我们与中国的关系太重要了，不能因为没有为健康的交往创造条件而将双边关系置于危险之中。但是，中国对内更压制，对外则变得更具侵略性。冯德莱恩提醒说，习近平曾要求中国人准备战斗。

冯德莱恩说，"中国共产党的目标是改变世界，建立以中国为中心的新国际秩序。"

冯德莱恩坚持说，"我们决不能与中国隔绝，但我们必须减少风险。"

据法新社，欧盟委员会主席列出了欧盟的战略经济领域过度依赖中国的危险，特别是在新的可持续技术所需的原材料方面。冯德莱恩指出，"我们必须准备重新关注最重要的问题，我们将不得不根据中国共产党似乎正在演变的方式来调整我们的对华战略。"

法新社没有提及冯德莱恩在讲话中是否提及欧中投资协定内容。但据自由时报今天报道，冯德莱恩暗示了应终止欧中投资协定谈判。

据该报道，欧盟执委会主席冯德莱恩即将于下周访中，她今（30日）表示，中国正在寻求一个以北京为主导的国际新秩序，欧盟必须捍卫安全和经济利益，并暗示应该终止欧中投资协定（CAI）。她还警告成员国，应该改变与中国的关系，否则恐成为中国经济霸凌的受害者。

冯德莱恩在访问中国行前发表演讲称，欧盟需与北京接触，但必须制定一项战略降低欧盟与中国的关系和依赖性。冯德莱恩说，我们必须认识到，世界和中国在过去三年里发生了变化，必须重新评估欧中投资协定。而且，中国对小国的经济胁迫，包括澳大利亚和欧盟成员国立陶宛，都是欧洲需要改变策略的例子，以便与在对抗中国方面与盟友保持一致。

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