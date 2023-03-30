哈里控告《每日邮报》侵犯隐私 伦敦法院听证会告一段落

司法判决

欧洲 – 3月30日是伦敦法院听证会庭审最后一天。定居美国的英国哈里王子第四条出席一个关于他控告一家报纸出版商涉嫌非法收集信息的听证会。伦敦高等法院法官马修·尼克林（Matthew Nicklin）表示，法庭会择日公布判决。

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去年二月底，英国哈里王子已对英国最大的新闻集团之一、联合报业（Associated Newspapers）发起诉讼，据知情人士透露，导因是该集团旗下一报社的报道涉及诽谤。

路透社报道，哈里的代表律师曾在2022年1月时表示，哈里夫妻二人自2020年辞去英国皇室职务后，移居美国洛杉矶，就一直聘请私人保镖。两人想自费获警方保护，但被英国政府拒绝。

但哈里当时认为，私人保镖能给予的保护在他探访英国时并不足够，所以想出钱聘请英国警方提供保护。

据知情人士透露，哈里是针对《星期日邮报》一篇刊登于2月20日的报道而起诉该报社诽谤。报道指哈里下达保密令，希望他出钱以取得英国警方保护的事情不要传出去。

哈里的发言人说，哈里已对联合报业发起诉讼，但并没有具体说明诉讼性质，或所起诉的出版品。

联合报业旗下有《每日邮报》、《星期日邮报》以及网站邮报在线。

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