巴赫穆特拉锯战持续 乌俄均称损兵惨重

乌克兰/俄罗斯/巴赫穆特

乌克兰国防部新闻局发布图片中，乌克兰士兵在乌克兰顿涅茨克地区的军事演习中使用装有美国标枪导弹的发射器。 (乌克兰国防部新闻处通过美联社）。 2021年12月23日 星期四 资料照片

乌克兰军方今天报告俄罗斯军队在东部前线城市巴赫穆特取得了一些战果，但坚称乌军战士仍在坚守阵地。巴赫穆特的城市争夺拉锯战已经长达数月，双方都报告伤亡惨重。乌克兰军队死缠俄军主力，并致使俄军损失惨重，不仅大伤俄军元气，也阻止俄军有能力挥军扩大进攻地盘，有力保护基辅安危。

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乌克兰称俄罗斯军队在前线城市巴赫穆特取得进展。据路透社今天报道称，在长达 13 个月的俄罗斯入侵邻国乌克兰的大部分时间里，采矿城市巴赫穆特和顿涅茨克东部工业区的周边城镇一直是轰炸打击的焦点。

乌克兰武装部队总参谋部周三晚些时候在一份定期报告中说：“俄军在攻击巴赫穆特市的行动中取得了一定程度的成功。”乌克兰军情报告说，“乌克兰守军守住了这座城市，并击退了无数敌人的进攻。”

乌克兰总参谋部报告的俄罗斯前线每日平均袭击次数自 3 月初以来连续四周下降，过去 7 天从 3 月 1 日至 7 日当周的 124 次降至 69 次。周三仅报告了 57 起袭击事件。

靠近巴赫穆特西部和更北部的路透社记者也报道说，上周俄罗斯袭击的强度显着下降。

俄罗斯官员表示，他们的部队仍在巴赫穆特境内的巷战中夺取阵地。

路透社称无法核实战场报告。

据一位乌克兰军事分析家、乌克兰预备役上校罗曼·斯维坦说，巴赫穆特的局势已经稳定下来，乌克兰部队在那里的主要任务，即摧毁俄罗斯军队，正在完成。乌克兰国防部副部长汉娜·马利亚尔在社交媒体帖子中表示，虽然损失不可避免，但“敌人的损失要大很多倍”。

乌克兰军方还表示，南部的赫尔松市以及将乌克兰一分为二的第聂伯河西岸的其他城镇再次遭到炮击。军方说，乌克兰空军摧毁了一架俄罗斯Su-24M轰炸机。它说，过去24小时内，火箭弹和大炮袭击了俄罗斯军队的两个集中地区，一个弹药库和两个燃料库。

俄罗斯雇佣军团瓦格纳军头稍早承认，瓦格纳在巴赫穆特损兵折将非常严重。

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