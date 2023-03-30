梵蒂冈/方济各

梵蒂冈周四表示，教皇弗朗西斯因呼吸道感染住院后的健康状况正在好转，他已恢复工作，同时继续接受治疗。梵蒂冈昨天就公告，排除了教皇患染新冠病毒的可能。

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据路透社今天报道称，周三，教皇在抱怨呼吸困难后出人意料地被送往医院，这引发了人们对患有多种疾病的 86 岁教皇健康状况的新担忧。

梵蒂冈发言人马泰奥布鲁尼今天在一份声明中说：“教皇弗朗西斯尊者在夜间休息得很好。他的临床状况显现正在逐渐好转，他正在继续计划的治疗。”

据梵蒂冈报告，方济各“今天早上吃过早餐后，他看了一些报纸，然后继续工作。”

该声明指出方济各可以下床，并在私人医院套房内的小教堂里祈祷。

教皇在推特上单独写道：“我被这些一小时内就收到的许多信息感动了，我以祈祷表示感谢。”

弗朗西斯本月庆祝担任教皇10 周年。

教廷没有说明弗朗西斯何时可能离开罗马的双子座医院。梵蒂冈周三表示，预计他将在那里度过“几天时日”。

意大利安莎通讯社早些时候报道称，护理人员“非常乐观”地认为，除非出现意外，否则教皇可以在 4 月 2 日圣枝主日庆祝活动前及时出院——这是 4 月 9 日复活节前忙碌的一周仪式的开始.

目前尚不清楚这位领导着全球近 14 亿罗马天主教徒的教皇是否能够参加各种仪式，即使方济各在周末之前出院。

去年，教皇参加了但由于膝盖疼痛而没有主持一些复活节服务。如果同样的事情再次发生，将任命一位红衣主教来庆祝这些服务。如果教皇身体健康，他可以坐在椅子上关注事件。

安莎社援引未具名医院消息人士的话说，医生“暂时”排除了弗朗西斯的心脏病和肺炎。梵蒂冈还表示他没有感染 新冠病毒。

弗朗西斯有时会呼吸急促，而且通常更容易出现呼吸系统问题。他在 20 岁出头时在他的祖国阿根廷接受牧师培训时切除了一个肺的一部分。教皇还患有憩室炎，这种情况会感染结肠或使结肠发炎，并于 2021 年在 Gemelli 医院进行了手术，切除了部分结肠。他在 1 月份表示，病情已经复发，导致他体重增加，但他并不过分担心。方济各没有详细说明。此外，他的右膝也有问题，在公开露面时经常使用拐杖和轮椅。

继他的前任本笃十六世于去年 12 月去世的历史先例之后，他最近的住院治疗再次引发了人们对他可能因健康原因辞职的猜测。然而，弗朗西斯表示，只有在他严重丧失行为能力的情况下，他才会效仿这个例子。

路透社引述意大利瑞士电视台 RSI 在 3 月 12 日播出的采访中问及什么情况会导致他辞职，方济各说：“一种无法让你看清事物的疲倦。缺乏清晰度，不知道如何评估情况。”

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