英国今天准入跨太平洋贸易协定

英国/跨太平洋贸易协定

跨太平洋贸易协定 12 国贸易部长今天在跨越多个时区的虚拟举行仪式。欢迎英国加入跨太平洋贸易协定。英国成为自 2018 年成立以来，第一个加入 CPTPP 的新国家。

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据四名知情人士告诉 POLITICO，跨太平洋贸易协定组织首席谈判代表和成员国高级官员周三就一致认为，英国已达到加入跨太平洋伙伴关系全面进步协议 (CPTPP) 的高门槛。

一位来自成员国的外交官说，谈判已经“完成”，英国的加入也“获得一致同意和确认”。

自该协定于 2018 年成立以来，英国将成为第一个加入该协定的新国家。其现有成员包括澳大利亚、文莱、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡、越南和加拿大。

据该报道，英国的加入意味着它已经达到了该协议市场准入要求的高标准，并将符合欧盟的卫生和植物检疫标准以及投资者与国家争端解决等规定。本月早些时候，英国和加拿大之间关于农产品市场准入的争端也得到解决，为加入铺平了道路。

一位成员国政府官员表示，成员国一直对英国加入开创先例保持警惕，因为接下来中国的加入申请排在下一个。

英国完成加入跨太平洋贸易协定仪式今天与明天分别在欧洲以及亚洲等地虚拟完成。周三下午，英国首相苏纳克 Rishi Sunak 的发言人表示：“关于 CPTPP 的谈判进展顺利，部长们将在本周晚些时候与他们的同行进行讨论。”

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