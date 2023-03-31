乌战迈入第400天 俄罗斯与欧美对抗加剧

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俄罗斯指控一名美国记者从事间谍活动，而芬兰离加入北约成员国的目标越来越近，随着乌克兰战争周五进入第 400 天，莫斯科与西方国家之间的紧张关系加剧。

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路透社今天报道称，随着美国记者在俄罗斯被捕、北约扩张，俄罗斯对乌克兰战争演进，加剧俄罗斯与欧美对抗。

乌克兰总统泽连斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 在周四晚上的视频讲话中谈到了乌克兰自 2022 年 2 月 24 日俄罗斯入侵以来 400 天内走过的“伟大道路”。泽连斯基称，“乌克兰将在前线获胜……我们终将不会在我们的土地上留下任何一丝俄罗斯的痕迹，我们也不会让任何敌人逍遥法外。”

乌克兰军方一直在策划反攻。

周四早些时候，《华尔街日报》否认对其记者埃文·格什科维奇的间谍指控，并要求立即释放他。克里姆林宫表示他已被“当场抓获”，但没有提供任何文件或视频证据。

白宫谴责俄罗斯的行为，并敦促在俄罗斯居住或旅行的美国公民立即离开。

被抓的美国记者被带到莫斯科，法院在非公开听证会上下令将他审前拘留至 5 月 29 日。根据俄罗斯法律，从事间谍活动最高可判处 20 年监禁。

西方政治分析人士推测，莫斯科可能会寻求与华盛顿交换囚犯，以换取格什科维奇，或者以其他方式利用他作为外交筹码。

路透社报道称，土耳其议会周四批准了一项法案，允许芬兰加入北约。在匈牙利立法机构周一批准了一项类似法案后，土耳其议会是西方防务联盟 30 个成员中最后一个批准芬兰加入的国家。

瑞典也寻求加入北约，作为对俄罗斯入侵乌克兰的回应。俄罗斯入侵的主要理由之一是阻止西方军事同盟扩大。该联盟及其成员向基辅提供了军事和经济援助。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格告诉福克斯新闻：“很快芬兰和瑞典都将成为成员国，这意味着俄罗斯总统普京正在得到与他想要的完全相反的东西。” “他想要更少的北约。他却看到了更多成员的北约。”

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