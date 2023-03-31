安理会呼吁采取“紧急措施”以减少核风险

军事

欧洲 – 俄罗斯的亲密盟友白俄罗斯总统卢卡申科31日在全国电视讲话中呼吁休战。他表示，我冒着风险提议在莫斯科和基辅之间进行“无先决条件”的会谈。他还表示，在冲突升级之前必须停下来。而普京透过其发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)的话回绝了卢卡申科的呼吁。

广告 继续浏览后续

佩斯科夫表示，关于乌克兰，一切都没有改变：特别军事行动仍在继续，因为这是实现我们国家今设定目标的唯一途径。

俄罗斯宣布在白俄罗斯部署战术核武器之后遭到西方国家的普遍谴责。 法国驻联合国大使德里维埃（Nicolas de la Rivière）31日表示，俄罗斯这么做是“对军控、欧洲战略稳定以及国际和平与安全的又一次打击。”

英国常驻联合国副代表詹姆斯·卡里乌基(James Kariuki)直截了当地表示，明确地说，没有其他国家提出在这场冲突中使用核武器的可能性，没有国家威胁着俄罗斯的主权。卡里乌基还表示，俄罗斯还在尝试威胁和恐吓，到目前为止没有奏效，它也不会奏效。我们将继续支持乌克兰的自卫努力。

巴西常驻联合国代表科斯塔（Ronaldo Costa Filho）在核武扩散威胁上的态度与英美法有所不同。他发言表示，以恶制恶是行不通的。

俄罗斯总统普京3月25日说，俄罗斯已经与邻国白俄罗斯达成协议，在白俄罗斯境内部署战术核武器，但不会违反核不扩散协议。

联合国裁军事务厅高级代表中满泉（Izumi Nakamitsu）31日表示，3月25日，俄罗斯联邦宣布与白俄罗斯达成协议，将在白俄罗斯领土部署非战略核武器。 在涉及核军备问题上，我想明确一点：所有国家都应避免采取任何可能导致局势升级、误解或误判的行动。

3月31日，中国常驻联合国副代表耿爽首先感谢中满泉高级代表的通报。耿爽在安理会审议乌克兰危机涉核问题时的发言呼吁废除“核共享”安排，主张所有核武器国家都不应在境外部署核武器并应撤出在境外部署的核武器。法新社表示，耿爽做上述表态时没有提及任何国家。

耿爽重申了中方在乌克兰问题上的立场。他表示，中国反对武装攻击核电站等和平核设施，强调核武器用不得、核战争打不得，反对使用或威胁使用核武器，防止核扩散、避免出现核危机等方面内容。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅