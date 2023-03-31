巴黎奥运会2俄运动员是否参赛 人权专家称应想到乌克兰战争里生命尊严

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据一位人权学者称，国际奥委会和联合国文化权利特别报告员Alexandra Xanthaki的任务是评估俄罗斯和白俄罗斯的恢复比赛权利情况，但都忽视了乌克兰运动员的权利。

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人权学者帕特里夏-维特Patricia Wiater周四在一个在线新闻发布会上说， "问题是拟议的重新接纳参赛条件是否足以确保尊重乌克兰运动员的人权。"此前两天，国际奥委会建议恢复俄罗斯和白俄罗斯运动员自俄罗斯入侵乌克兰以来被禁赛的权利。

人权专家提问说，"它们是否相称，是否足以防止体育赛事被用于战争宣传？"

乌克兰和其他国家的运动员参加了这次讨论会议。

Patricia Wiater称，"不幸的是，无论是国际奥委会的声明还是联合国文化权利问题特别报告员Alexandra Xanthaki都没有提到这一点。

她认为，审查重新接纳2俄运动员参赛问题时这一点非常重要。

"Patricia Wiater是德国奥委会支持禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员的立场的幕后推手。

国际奥委会执行委员会周二建议恢复俄罗斯和白俄罗斯运动员在中立旗帜下和以个人身份参加国际体育比赛，只要他们不积极支持乌克兰的战争。

乌克兰、波兰和波罗的海国家威胁如果俄罗斯和白俄罗斯的运动员参赛，就要抵制2024年巴黎奥运会，他们称将在适当的时候决定他们是否会参加巴黎奥运会。

本月早些时候，国际击剑联合会抢在国际奥委会的建议之前，向这两个国家的运动员重新开放了赛事权利。

这一决定导致300多名现役和退役击剑运动员签署了一封致国际奥委会的信，要求巴赫和国际击剑联合会代理主席伊曼纽尔-卡西亚达基斯维持将俄罗斯人和白俄罗斯人排除在外的立场。巴赫本人是1976年奥运会团体花剑冠军。

德国击剑运动员Lea Krüger在周四的新闻发布会上说："在这里，我们谈论的是生命，而不仅仅是比赛。" 他批评国际奥委会设定的条件 "不够充分"。

乌克兰运动员Olga Kharlan在2008年赢得了团体佩剑的奥运金牌，她批评说，如果俄罗斯运动员可以参加奥运会，而乌克兰运动员不参加，那将是不可思议的。

这位乌克兰运动员说，“我们必须尽一切努力，确保俄罗斯和白俄罗斯运动员不能参加比赛，这是因为他们的战争行动和战争宣传。”她告诉法新社记者，"对我来说，作为一名运动员，我当然希望能去比赛。然而，作为一个乌克兰人，我很难想象能坐在他们旁边，知道他们支持战争或对战争保持沉默。"她还告诉记者，"他们中的一些人代表着每天都在轰炸乌克兰的俄罗斯军队。"

世界田径协会及其主席塞巴斯蒂安-科因禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参加比赛而受到赞扬。但其他国际联合会和体育机构却因立场不一样受到抨击。

乌克兰网球运动员Marta Kostyuk（世界排名第38位）说，当她和她的同胞们说他们不会与俄罗斯对手比赛时，她对WTA的反应感到惊讶。"他们的回应是+我们将冻结你们的排名，一旦战争结束，你们还可以再回来比赛+，"这位20岁的选手说。"这听起来很荒谬。她感叹道：“去年我们感到被不同的体育组织、WTA、ATP和国际网球联合会（ITF）极端歧视。”

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