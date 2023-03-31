普京批准新版俄外交政策构想：不自视为西方敌人，深化与中印关系

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俄罗斯总统普京3月31日签署了关于批准新版《俄罗斯联邦外交政策构想》的总统令。普京当天与俄联邦安全会议常委举行会议，俄外长拉夫罗夫在会上就新版外交政策构想做了汇报。据悉，俄罗斯上一次修订外交政策构想文件是2016年。

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据俄新社报导，普京周五与俄联邦安全会议常委开会时说：“今天我签署了关于批准新版《俄罗斯联邦外交政策构想》的命令”。他强调，当前世界形势发生重大变化，重大战略文件不得不进行调整。据他介绍，更新后的外交政策构想文件将成为俄罗斯中长期实际行动的基础，也将成为该国在国际关系领域进一步工作的理论基础。

据塔斯社报导，该文件长达43页，由六个部分组成，共76个段落。根据新版俄联邦外交政策构想的文本，它是一份战略规划文件，代表了俄罗斯在外交政策领域的国家利益、外交政策的基本原则、战略目标、主要任务和优先领域的观点体系。

俄新社援引该文件提出的主要规定包括：“俄罗斯不认为自己是西方的敌人，不与西方隔绝，对西方没有敌意；莫斯科指望西方国家认识到对抗是徒劳的，并希望恢复平等互动；俄罗斯认为华盛顿的路线是其安全与国际和平的主要风险来源；优先清除美国主导世界的痕迹；莫斯科寻求在互惠原则的基础上平等地确保所有国家的安全；特别重要的是全面深化与中国和印度的关系和协作；近邻的主要目标是把该地区变成一个和平、睦邻和繁荣的地区。”

文件指出：“俄罗斯旨在进一步加强与中华人民共和国的全面伙伴关系和战略合作，优先发展各领域的互利合作，在国际舞台上提供互助，加强协调，以确保安全、稳定、欧亚大陆和世界其他地区在全球和区域层面的可持续发展。”

文件补充说：“俄罗斯将继续与印度共和国建立特殊特惠战略伙伴关系，以提高水平并扩大所有领域的互动，以实现互利，并特别注意增加双边贸易、投资和技术联系，确保它们抵制不友好国家及其联盟的破坏性行动。”

报导指，俄罗斯上一次修订外交政策构想是在2016年。2022年1月底，俄罗斯外交部起草了一份新文件草案，该文件本应考虑到国际形势的变化。俄罗斯外交部此前指出，更新后的构想文件中的许多条款，将决定莫斯科“在未来4-6年内”的外交政策路线。

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