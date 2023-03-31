美国国际媒体总署：全球记者工作环境更加恶劣

新闻自由接受考验

国际 – 美国国际媒体总署（USAGM）3月31日表示，俄罗斯安全部拘捕美国《华尔街日报》莫斯科分社记者格什科维奇（Evan Gershkovich）充分显示了世界各地针对记者的威胁逐年急剧增加。他还表示，包括美国之音电台在内的记者面临更大的危险。

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美国总统拜登呼吁俄罗斯释放《华尔街日报》驻莫斯科分社记者埃文·格尔什科维奇，而该报的编辑委员会则认为美国应当因此驱逐俄罗斯驻美国大使

美国国际媒体总署首席执行官、前美国之音(VOA)台长阿曼达·贝内特(Amanda Bennett)在海牙表示，针对记者的虚假信息和恐吓气氛再次表明，媒体需要接触到中国、伊朗和俄罗斯等国家的民众。

她还表示，“从事新闻职业又不是在犯罪。记者不应该因为报道而被捕。”她补充说，格什科维奇先生因涉嫌从事间谍活动而在俄罗斯被拘留，这是该国近代史上前所未有的案件。

贝内特女士的代理机构还负责监管“自由欧洲电台”、“自由电台”、“自由亚洲电台”、马蒂广播电台和其他媒体机构。她在荷兰率领美国代表团参加拜登总统的“民主峰会”。

他还提到，俄罗斯入侵乌克兰、中国发生新冠疫情、伊朗妇女的抗议活动，我们的媒体点击率和收视率都窜高了很多。她认为，当一个国家发生危机，不信任自己的政府讲出真相的时候，他们就会救助于美国媒体。她还表示，美国全球媒体机构可以覆盖俄罗斯境内约10%人口。

阿曼达·贝内特是一位美国新闻从业员和作家，同时是美国之音前台长。她曾经因为批判民主国家政府事务获得普利策奖。2020年6月15日，阿曼达·贝内特辞去美国之音台长一职。2021年11月12日，美国总统拜登提名她出任美国国际媒体署署长。

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