马克龙：法国不会忘记布查镇的屠杀

军事

欧洲 – 3月31日，乌克兰总统泽连斯基纪念乌军夺回布查镇一周年，并谴责俄罗斯在当地犯下残酷罪行。法国总统在一段视频中表示，俄罗斯的侵略导致对乌克兰及其人民犯下了战争罪行。

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法国总统马克龙在视频中表示，俄罗斯领导人非但没有谴责这些罪行，反而允许甚至纵容它们发生。这些做法是无视国际法，其明确目标是通过暴力征服乌克兰民族。

法国总统表示，因没有正义就没有和平。“我们不能忘记任何践踏国际法、犯有战争罪或危害人类罪的行为。

布查镇大屠杀是俄罗斯联邦武装力量在2022年俄罗斯入侵乌克兰中的布查战役期间，在其占领的乌克兰基辅州布查中犯下的一起大屠杀平民事件，有指控称其为种族灭绝、反人类罪和战争罪。

证据显示死者为乌克兰平民而非战斗人员。被害者死法几乎都是先遭绳子反绑与胶带封口后再被凌虐与行刑式枪杀，最后使用乱葬岗埋葬，有些被害者尸体直接被随意丢弃，这些被害者的尸体全身都布满伤痕与弹孔，甚至有些被害者尸体不全，更有女性被害者尸体是衣衫不整或是有被性侵过的痕迹。

卫星图像显示在俄罗斯占领布查期间，街道上出现了大量平民尸体。乌克兰指控俄罗斯犯下战争罪，乌克兰总统泽连斯基指这可能是一起有策划与组织性的种族灭绝式大屠杀事件。

俄罗斯一直矢口否认。俄国外交发言人扎哈罗娃(Maria Zakharova)31日还在重申，所谓的布查镇事件是基辅的“粗鲁和愤世嫉俗的挑衅”。

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