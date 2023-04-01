侵乌战如火如荼 俄罗斯轮值安理会主席遭批打脸联合国

联合国/俄罗斯/乌战/安理会轮值主席

在乌克兰侵略战争战火燃烧400天，俄罗斯接任联合国安理会轮值主席国。国际社会中有对入侵乌克兰、侵略国的领导人被国际社会通缉的国家可以担任联合国执行机构的轮值主席国感到不安。评论称联合国被嘲笑蒙羞。

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据本台驻纽约记者Carrie Nooten报道，公民运动Atlas称这是一个 "笑不出来的的愚人节"，并对像俄罗斯这样违反联合国宪章和国际法原则入侵乌克兰的国家被允许接任安理会轮值主席一个月感到失望。乌克兰稍早称这是一个 "糟糕的玩笑"。俄罗斯却于今天从莫桑比克手中接过联合国执行机构的轮值主席权。

阿特拉斯运动的联合创始人安德里亚-文森说："如果80年前，纳粹德国担任安全理事会主席，尽管当时还不存在，我希望当时的人们不会接受这种情况。如果俄罗斯还没有像纳粹德国那样犯罪，那么至少俄罗斯也正在接近。俄罗斯要对20多万人的死亡负责，对1800万人流离失所.负责.....。现在很明显，俄罗斯没有任何意愿试图让侵略战争停下来，所以我们唯一能做的就是采取强有力的制裁行动"。

俄罗斯外长拉夫罗夫将于4月在纽约主持一次联合国安理会会议。 俄罗斯担任主席期间的另一项重要活动将是安理会关于 "通过捍卫《联合国宪章》的原则实现有效的多边主义 "的高级别公开辩论。这次会议将由拉夫罗夫主持。" 根据他的女发言人玛丽亚-扎哈罗娃告诉新闻界，拉夫罗夫还将在4月25日主持一次关于中东问题的辩论会。

据这个非政府组织称，面对外交官们 "缺乏回应"，阿特拉斯组织呼吁今天下午在伦敦和其他安全理事会成员国的首都举行示威。但最重要的是，该组织要求七个成员国的外交官抵制这些会议。这是一个强烈的象征行动，但不太可能被跟进：在纽约，外交官们拒绝阻碍安理会在其他问题上的行动能力。但他们承诺将保持警惕，阻止俄罗斯本月可能施加的任何阻挠。

据美国执行发言人卡琳-让-皮埃尔周四说，"我们预计俄罗斯将继续利用这个席位传播虚假信息，并试图转移人们对俄罗斯企图为莫斯科在乌克兰的侵略行动以及俄罗斯武装部队成员正在犯下的战争罪行进行辩护的注意力。"

在联合国，俄罗斯却抱怨说它面对的是 "西方集团"，自2022年2月俄罗斯在乌克兰发动军事侵略攻势以来，西方一直排斥俄罗斯。

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