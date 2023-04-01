侵乌战普京不停火：战争目标尚未达

俄罗斯/乌克兰

俄罗斯总统府克里姆林宫发言人昨天回应白俄罗斯总统卢卡申科建议侵乌战现在停火的说法，称现在停火不妥，俄罗斯尚且没有达到对乌克兰采取特别军事行动的目标。该发言人还称，中国提出的乌克兰和平计划的部分内容目前无法实现，因为乌克兰方面不愿意，或者更确切地说，没有能力违抗他们的上司和指挥官”。

广告 继续浏览后续

俄罗斯称乌克兰战争现在停火不会实现莫斯科的目标。在俄罗斯总统普京最亲密的盟友白俄罗斯总统卢卡申科呼吁立即无条件停火，并要求莫斯科和基辅开始就持久和平解决方案进行谈判后，克里姆林宫对此做出了反应。克里姆林宫发言人德米特里佩斯科夫告诉记者，俄罗斯已经注意到卢卡申科的建议，普京将在下周与他讨论此事。克里姆林宫发言人表示，俄罗斯在乌克兰的目标目前无法通过停止战斗来实现。

克里姆林宫发言人称，“就乌克兰战争而言，一切都没有改变，特别军事行动仍在继续，因为今天这是我们实现目标的唯一手段。”他说，中国提出的乌克兰和平计划的部分内容目前无法实现，因为乌克兰方面不愿意，或者更确切地说，没有能力违抗他们的上司和指挥官”。

路透社说，莫斯科在没有证据支持的情况下指控乌克兰的西方支持者已命令基辅不要寻求停火。

俄罗斯曾表示对和平持开放态度，但明确表示这只会按照俄罗斯的条件行事。克里姆林宫说，基辅必须接受当地的“新现实”。俄罗斯已经占领并声称吞并了超过六分之一的乌克兰领土。

乌克兰表示，作为任何和平协议的先决条件，俄罗斯必须撤军，并表示任何临时停火只会让俄罗斯为未来的军事行动有喘息时间重新集结。

路透社说，俄罗斯称美国及其盟友正在利用乌克兰作为“混合战争”的一部分，他们的目标是在战略上打败俄罗斯。乌克兰和西方国家谴责，俄罗斯的说法是为入侵乌克兰辩护的毫无根据的借口。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅