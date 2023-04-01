俄罗斯诺贝尔和平奖得主编辑：格什科维奇不是间谍！

美国/俄罗斯/华尔街日报记者遭逮捕

俄罗斯获得诺贝尔和平奖的俄罗斯记者德米特里·穆拉托夫 (Dmitry Muratov)称，他不认为被捕的美国华尔街日报记者埃文格什科维奇是间谍。德米特里·穆拉托夫希望美国与俄罗斯通过外交手段尽快释放他。

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诺贝尔奖得主，俄罗斯编辑德米特里·穆拉托夫 (Dmitry Muratov) 告诉路透社，俄罗斯当局针对美国华尔街日报记者格什科维奇 (Gershkovich) 的案件，表明新闻业成为俄罗斯危险职业的更广泛趋势的一部分。

德米特里·穆拉托夫称，“我认识格什科维奇。去年我见过他两三次。我知道存在利用记者作间谍、情报人员和‘非法’（未申报的间谍）的做法，但格什科维奇不是那种情况。”

俄罗斯《新报》总编辑德穆拉托夫说：“格什科维奇不是那种所谓的深度隐藏特工，即利用记者身份和他的记者资格作为间谍活动的掩护……格什科维奇不是间谍。”

穆拉托夫2021年他因捍卫俄罗斯新闻自由所做的努力而获得诺贝尔和平奖。

周五，穆拉托夫在莫斯科举行的非公开法庭听证会上就弗拉基米尔·卡拉-穆尔扎 (Vladimir Kara-Murza)案发表讲话，反对派政客面临叛国罪和散布有关武装部队的虚假信息等指控。

穆拉托夫还引用了伊万·萨夫罗诺夫 (Ivan Safronov)的案例，这位前记者去年因叛国罪被判处 22 年监禁。穆拉托夫说，“每一次，我们都被指控从事间谍活动和叛国罪。这是一种趋势，这表明新闻业是一个危险的职业，对俄罗斯和其他记者来说都是如此。”

穆拉托夫是独立报纸《新报》(Novaya Gazeta) 的主编，该报在过去二十年中有数名记者遇害，去年俄罗斯在乌克兰发动侵略战争后，该报的注册被撤销。穆拉托夫说，自那时以来，俄罗斯已有 260 多家出版物被关闭、封锁或注销。

穆拉托夫称，“我真的不明白，鉴于这种趋势和缺乏媒体竞争，你如何能够举行总统普京宣布的 2024 年选举，”他说，“这是否意味着他们会在没有困难的话题、讨论、候选人计划的情况下继续前进？我开始不明白这是怎么回事了。”

路透社引述穆拉托夫说，他知道“流行的理论”，即格什科维奇已被抓住作为莫斯科与美国交换囚犯的筹码。但穆拉托夫没有说他自己是否相信。穆拉托夫说，他非常希望“通过秘密外交”尽快释放格什科维奇。

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