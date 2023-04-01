北约： 几天内将在总部升芬兰国旗

新成员国

欧洲 – 土耳其国会通过支持芬兰加入北约（NATO）的法案后，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）3月31日表示，芬兰会在“几天内”正式成为北约成员国。土耳其国会经历了数月的作梗，终于在3月30日通过支持芬兰加入北约，芬兰进入这个军事联盟的道路，扫除了最后一道障碍。

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斯托尔滕贝格在推特发文，向芬兰恭喜即将加入北约，他写道“我期待未来几天内，在北约总部升起芬兰国旗。团结在一起，我们就更强大、更安全”。

俄乌冲突爆发后，原本长期保持中立、不参与军事联盟的芬兰和瑞典决定加入北约。芬兰与俄罗斯拥有长达1340公里的漫长边界，是欧盟成员国中与俄罗斯边界最长的。目前芬兰的边境主要由轻型木制围栏保护，主要是为了防止大规模非法移民越过边界。

2022年7月，由于担心俄罗斯可能利用非法移民对芬兰施加政治压力，芬兰通过了对其《边防法》的新修正案，以促进建立更坚固的围栏。

2022年9月，自俄罗斯总统普京下令部分动员预备役军人后，为防止大规模非法移民的涌入，芬兰决定修建防护栏。

芬兰边防部门在一份声明中表示，芬兰东南边境口岸伊玛特拉（Imatra）的围栏工程于2月28日开始进行森林清理，道路建设和围栏工程计划于3月开始。

声明补充说，伊玛特拉的3公里防护栏试点项目预计将在6月底完成。3/4的芬兰人赞成加入北约。芬兰总理马林（Sanna Marin）31日表示，为加入北约我们付出了巨大的努力，我为之感到自豪。

从下个星期开始，芬兰士兵将正式加入北约部队。 加上预备役军人，芬兰共有 280,000 名士兵准备为保卫国家而战。

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