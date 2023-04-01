德国主要反对党基民盟领袖呼吁就中国关系建立欧洲统一战线

德国/欧盟/中国/范式转变

德国主要反对党领袖呼吁德国应该让主要盟友参与与中国的谈判。这一建议被认为作为重新思考与北京关系的一部分，反映了德国对全球安全和外交政策的“范式转变”思考。

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德国主要反对党领袖呼吁就中国关系应该建立欧洲阵线。保守派基民盟党魁弗里德里希·梅尔茨在接受路透社采访时表示，德国不能再依赖从俄罗斯购买廉价天然气和从世界各地买东买西，同时又依赖美国的安全保护。

自俄罗斯入侵乌克兰暴露出欧洲对俄罗斯能源的严重依赖危机以来，梅尔茨的评论反映了德国对中国政策在日益反思。

路透社说，这标志着与基民盟前总理默克尔时代正在背离驰远。是在默克尔时代，中国成为德国最大的贸易伙伴和重要的出口市场。

现年 67 岁的极端保守派梅尔茨于 2022 年成为默克尔领导的基督教民主党领袖，承诺与默克尔的中间政治决裂。根据 ZDF 广播公司本周的一项民意调查，基民盟/基社盟在全国民意调查中以 30% 的得票率成为德国最大的政党联盟，而执政联盟中的政党则有所下滑，梅尔茨由此寻求在 2025 年竞选总理。

据梅尔茨称，“我们需要与我们的欧洲伙伴，尤其是法国密切合作。” 梅尔茨在谈到中国关系时说，“我们必须证明德国在这方面并不孤单，而是有与欧洲伙伴密切合作。”

梅尔茨批评访问中国的谈判代表团流于“一日游”，人多议程少，无效率。梅尔茨呼吁法国政府的重要代表应进来参与德中未来的会谈。梅尔茨强调与北京的磋商很重要。但梅尔茨坚持说，“他们不应该是代表团人数过多、议程不多的一日游，他们必须做好充分准备，并且必须取得对谈成果。”

梅尔茨表示，德国应尽快减少中国华为技术的存在，但不要从德国网络中剥离现有的华为系统。

据路透社说，在被问及他是否会去台湾旅行时，梅尔茨说他目前不想这样做，以免受到挑衅。最近一位德国部长访问台湾，激怒了北京。

路透社注意到，梅尔茨是在法国总统马克龙与欧盟委员会主席冯德莱恩即将访华之前发表上述讲话的。一位非西方外交官表示，此行可能会让北京尝试对欧盟分而治之，他暗示中国可能会试图插入西方阵营，并引诱法国远离美国。

在欧洲政治方面，梅尔茨表示，他的政党将支持冯德莱恩在 2024 年连任欧盟委员会主席。

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