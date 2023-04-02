俄罗斯/征兵

俄罗斯的春季征兵活动于本周末开始，并将持续到7月15日。这是每年两次征兵中的一次，另一次征兵在秋季进行。这场2023年的春季征兵运动以一种新的方式开始：发布电子召集令。2022年秋季部分征兵活动出现多个混乱局面。俄罗斯正在将所有符合义务服兵役的公民的信息整理好了，对症下药。

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据本台在莫斯科的记者Anissa El Jabri报道称，俄罗斯对坐在轮椅上的残疾人或大家庭的父亲的军事传唤征兵故事很快就会结束，至少在纸面上是这样。自去年11月25日俄罗斯总统普京颁布法令以来，俄罗斯一直在为有义务服兵役的俄罗斯公民准备一个集中的数据库。记录的信息包括：教育水平、居住地、手机号码和电子邮件等等。

俄罗斯武装部队总参谋部组织和动员负责人弗拉基米尔-尖利安斯基上将说：今后，这些信息将尽可能用于登记和征兵行动，包括为了避免不合理地征召公民服兵役的情况。

这位军方官员说："我想向大家保证，总参谋部的计划并没有预见到第二波新的征兵动员。那些已经被征召服兵役的人，以及自愿表示愿意参加特别军事行动的公民，都足以执行指定的任务"。

据Vedomosti日报报道，在这个军事数据库中还可以加入很多其他信息：犯罪记录、税收、体育活动。按照普京2022年11月25日发布的法令规定，所有这些信息最迟应在2024年4月1日完成。

据俄罗斯杜马国防委员会主席说，在此之前，不会派新兵到 "俄罗斯新国土"，即2022年9月吞并的乌克兰领土服役。

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