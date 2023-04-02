俄罗斯称不会派击剑运动员去波兰参加巴黎奥运会资格赛

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俄罗斯周日宣布不会派遣俄罗斯花剑运动员在本月4月21日至24日前往波兰的波兹南参加2024年巴黎奥运会的第一场资格赛。俄罗斯指控华沙为限制俄罗斯和白俄罗斯运动员重返赛场设加了不可接受的条件。

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据俄新社援引俄罗斯击剑联合会主席伊尔加-马梅多夫称，在波兰波兹南举行的第一届奥运会女子花剑资格赛前三周，俄罗斯花剑运动员当然不会去比赛。比赛提出的条件，对俄罗斯来说是不可接受的。

波兰要求俄罗斯和白俄罗斯运动员签署一份书面文件，声明他们不支持在乌克兰的侵略战争，并且他们没有被俄罗斯军队或安全机构雇用，同时尊重既定的中立标准。

俄罗斯体育官员批评说，波兰击剑联合会忘记了它是一个体育联合会，而不是一个政治联合会。不幸的是，一切都被混为一谈，"马梅多夫还说，"这成了一个专门的政治声明，可与这里的体育无关。"他批评缺乏 "言论自由"。

据该俄罗斯体育官员Ilgar Mamedov告诉俄罗斯体育日报Sport-Express说，“这些挑衅性的条件其实是不允许我们参加这些比赛。”

在去年俄罗斯对乌克兰发动军事侵略进攻之后，俄罗斯运动员被禁止参加所有国际比赛。

国际击剑联合会（FIE）在3月初宣布恢复俄罗斯击剑运动员的资格，这是一年多来国际体育界的第一次。

但这一决定激起了乌克兰及其一些盟友国家的愤怒。此后，来自世界各地的300多名击剑手签署了一份请愿书，谴责国际剑联的立场，丹麦、法国和德国都取消了击剑资格比赛，以回应这场风波。

3月28日，国际奥委会建议俄罗斯和白俄罗斯运动员以中立的旗帜和个人身份回归国际比赛，但在这个阶段还没有决定他们是否能够参加2024年巴黎奥运会。

据法新社说，然而俄罗斯奥委会已经认为如此恢复资格的标准是 "歧视性的"。

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