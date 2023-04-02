圣彼得堡的一咖啡馆爆炸 军事博主塔塔尔斯基当场被炸死

爆炸案

俄罗斯 – 圣彼得堡一家咖啡馆炸弹爆炸，已知1人死亡；25人被炸伤。著名的俄罗斯民族军国主义者，军事博主Vladlen Tatarsky （弗拉德伦·塔塔尔斯基）当场被炸死。 他是“俄罗斯世界”的代言人之一。据调查人员称，他们对“使用危险手段杀人”展开了“刑事调查”。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃(Maria Zakharova)2日表示，像塔塔尔斯基这样的博主才是“真理的捍卫者”。

广告 继续浏览后续

圣彼得堡市市长亚历山大·别格洛夫（Alexander Beglov）证实，咖啡店爆炸事故中受伤的人数已经上升到25人，其中19人入院接受治疗。

另据报道，当天俄罗斯战地记者和军事博主弗拉德伦·塔塔尔斯基正在这里举办粉丝活动。一名女性嫌疑人将一个小雕像带到现场送给弗拉德伦·塔塔尔斯基，稍后发生了爆炸。

塔塔尔斯基的真名是马克西姆．福明。他的社交媒体帐号有56万人追踪。塔塔尔斯基过去经常对俄乌战事发表评论，去年9月克里姆林宫在宣布将乌克兰四个占领区并入俄罗斯的仪式上，塔塔尔斯基是出席者之一。

圣彼得堡一个网站指，发生爆炸的咖啡店曾经属于雇佣兵组织瓦格纳集团创办人普里戈任。

如果塔塔尔斯基是被蓄意杀害，将会是第二宗与俄乌冲突有关的知名人物被暗杀的案件。去年8月俄罗斯极右翼学者的女儿杜金娜在汽车爆炸中丧生，俄罗斯当局当时指责是乌克兰特工所为，但乌克兰政府否认涉及案件。

伊塔塔斯社援引安全部门的消息报道说，“已经确定有 25人受伤，其中19人住院。一人死亡；爆炸威力相当于200克的TNT炸药。

法新社现场记者报道说，建筑物周围的道路被封锁，当局出动大约有 20 辆警车、6 辆救护车和消防车。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅