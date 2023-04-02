布林肯与拉夫罗夫就被拘留的华日记者案通话

俄罗斯/美国/华尔街日报记者被逮捕

美国国务卿布林肯与俄罗斯外长拉夫罗夫就被拘留的《华尔街日报》记者事件通话。路透社报道的信息根据俄罗斯外交部的公布。俄罗斯官方称，此次通话是由布林肯发起的。

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据路透社今天报道称，布林肯与拉夫罗夫就被拘留的《华尔街日报》记者案通话。俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫周日告诉美国国务卿安东尼·布林肯，华盛顿将华尔街日报记者埃文·格什科维奇的案件政治化是不可接受的。格什科维奇已被拘留并被指控在俄罗斯从事间谍活动。

据俄罗斯外交部表示，拉夫罗夫在电话中告诉布林肯，格什科维奇的命运将由法庭决定。拉夫罗夫重申了俄罗斯的说法，即该记者上周被“当场”抓获，但俄罗斯并未公开说明任何证据。

俄罗斯外交部称，“布林肯被提请注意，有必要尊重俄罗斯当局根据俄罗斯联邦的法律和国际义务做出的决定。” 俄罗斯外交部还表示，“有人强调，华盛顿官员和西方媒体明显要给本案抹上政治色彩，煽风点火，这是不可接受的。”

俄方称，此次对话是由布林肯发起的。

路透社说，俄罗斯联邦安全局安全部门周四表示已逮捕格什科维奇，指控他收集有关俄​​罗斯国防公司的国家机密信息。

《华尔街日报》强烈否认格什科维奇从事间谍活动。

白宫称这项最高可判处 20 年监禁的间谍罪指控是“荒谬的”。

稍早，华尔街日报报道，美国总统拜登敦促俄罗斯释放被抓捕的华尔街日报记者。美国总统拜登周五即敦促俄罗斯释放《华尔街日报》(The Wall Street Journal)记者Evan Gershkovich。拜登在登上一架直升机时大喊“放了他”。

该报道称，目前美俄关系的裂痕已经很大，以至于两个大国几乎没有保持外交沟通。

拜登说，美国并不打算驱逐俄罗斯外交官。他在离开白宫前往安德鲁斯联合基地(Joint Base Andrews)前在白宫南草坪上说：“现在没有这一打算。”

过去的驱逐行动引起了莫斯科的针锋相对的报复，使美国驻俄罗斯大使馆和俄罗斯驻华盛顿大使馆都只剩下了极少数人员。

该报道说，30多家全球顶级新闻机构共同呼吁释放Gershkovich，称他们对华尔街日报记者被拘留深感不安。

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