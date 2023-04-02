欧盟警告俄罗斯不得滥用安理会轮值主席权

俄罗斯/联合国/欧盟

俄罗斯本月轮值联合国安理会主席。俄罗斯发动侵略乌克兰战争中，此一联合国机制引发众多批评。欧盟外交最高官员博雷利今天警告说，欧盟将反制俄罗斯滥用联合国安理会主席的职权。

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据博雷利星期天在推特评论说：“俄罗斯担任联合国安理会轮值主席国，堪称是一个愚人节的玩笑。”他说："虽然俄罗斯是安理会常任理事国，但俄罗斯一直在违反联合国法律框架的原则。"

据法新社，俄罗斯于周六接任联合国安理会主席，任期为整个4月，莫斯科宣布俄罗斯驻联合国代表团将由俄罗斯外交部长拉夫罗夫领导。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）感叹道：“很难想象有什么能（更多）证明联合国这种机构的彻底破产。”泽连斯基呼吁改革全球机构，包括联合国安全理事会。泽连斯基说，"必须防止一个恐怖主义国家破坏世界。恐怖分子必须失败，恐怖国家必须为恐怖行为负责，并且它们不得在任何地方窃权工作。"

俄罗斯担任主席国期间的安全理事会第一次会议将于3日周一上午举行，但这只是对本月工作计划的例行闭门讨论。但之后将像往常一样，由安理会的新任轮值主席、俄罗斯大使瓦西里-涅本齐亚举行新闻发布会。

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