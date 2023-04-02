芬兰今大选 马林拼连任

芬兰/选举/北约

芬兰今天举行政府换届选举。该国受欢迎的社会民主党总理桑娜-马林试图在今天举行的议会选举中赢得第二个任期。她的对手是芬兰右翼和极右翼联合的政党联盟，评论称这次选举竞争非常激烈。

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据本台消息，芬兰总理马林在国际上非常受欢迎，但在国内却更容易产生分歧。在民意调查中，周日的立法选举正上演着激烈的竞争。根据周四公布的最新民意调查，中右翼的国家联盟以19.8%的比例领先于反移民和欧洲怀疑论的芬兰人党（19.5%）和现任总理桑娜-马林的社民党（18.7%）。这些微小的差异都在误差范围之内。但是得票的顺序很关键，因为芬兰的总理职位传统上是由得票排在第一位的政党领导人担任的。

37岁的总理马林首次在选战中领导她的政党。这位前女交通部长在2019年底上台时，甚至对许多芬兰人来说都不为人知，但她总理任职已经建立了世界性的声誉，因为她的头衔曾经是世界上最年轻的女性领导人，当然她已经让位了。她因对俄罗斯的强硬立场而成为头条新闻领导人，现在她被视为年轻的捍卫欧洲的领导人之一。以至于如果她在周日被选举击败，她的名字就会被任命到布鲁塞尔欧盟的一个重要职位上。

另一方面，在芬兰，她是一个有争议的人。一些人喜欢这位坚定的领导人，她成功地引导她的国家度过了新冠病毒疫情大流行病，并且即将成功成为北约成员国，她可不是一个普通年轻女人。对其他人来说，她却就是 "派对女孩"马林而已，她对年轻人聚会和官邸派对的不舍破坏了她的总理办公室威严。她的反对者还批评她挥霍无度，在四年内将公共债务从63%增加到74%。她的政府也在准备昂贵的支持经济措施，以帮助面临高额能源费用压力的家庭。

据她的对手抨击她说，"即将离任的总理并不关心经济问题。她也不关心债务压力。"国家联盟的领导人彼得里-奥尔波说是他才能 "修复 "国家经济。"他说：“我想刺激经济增长，因为只有经济增长才能让我们照顾好我们的公务、公共服务和安全。”

但由于这些选举后组建政府的谈判预计会很困难，国家联盟党可能会与马林的社民党结成联盟，或者通过与芬兰人的政党联手来做出更右翼的举动。

虽然三个主要政党都有能力提高2019年的得分，但芬兰人党是自去年夏天以来取得最大进展的政党，受益于反移民情绪和通胀压力。在该党领导人里克卡-珀拉看来，这种移民是青少年犯罪和街头犯罪的原因，她认为这是该国面临的主要问题。"她指控说：“这些帮派和街头的年轻罪犯大多是移民或有移民背景的人。”

芬兰人党将退出欧盟视为一个长期目标，并希望推迟该国的碳中和目标，目前设定为2035年。在2017年分裂之前，该党曾经是政府的一员，当时更激进的路线有民意支持。但是，如果他在本周日胜出，这将是第一次看到他打破自己的选举记录（2011年的19.05%）。这也将是欧洲政治舞台上的又一阵极右激进风向。

另一个值得关注的政党是中央党。它曾经是芬兰政治中的一个重量级政党，在经历了八年的右翼和左翼政府之后，从2015年的第一大党变成了有史以来的最低档。即使在可能的情况下成绩不佳，他对联盟的选择也是至关重要，因为没有他，右派和极右派几乎没有机会建立多数。

这次选举是在一个对芬兰来说具有历史意义的日期之前几天举行的，北约可能在下周举行仪式纳入芬兰。评论指出，任何选举结果都不太可能破坏这一进程，所有主要政党现在都主张加入北约，这一转变根本就是由俄罗斯入侵乌克兰引发的。

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