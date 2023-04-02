马克龙与泽连斯基协调推动和平峰会

法国/乌克兰/乌克兰和平计划

据法国总统府爱丽舍宫消息报告，法国总统马克龙昨天晚上与乌克兰总统泽连斯基通电话；其中讨论协调组织一次和平峰会的外交努力。

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据法国总统府一份声明说，两国元首回顾了乌克兰的军事局势，马克龙重申了法国对乌克兰结束俄罗斯侵略战争的支持。

而据泽连斯基则在电报群Telegram上说，他和他的法国同僚讨论了实施由乌克兰提出的“10点和平计划”的下一步计划。" 泽连斯基说：“我们为即将到来的国际活动协调行动。”

消息没有提及和平峰会的框架以及日程细节。

据泽连斯基在昨夜今晨的每日对乌克兰同胞夜间对话信息报告透露，他与马克龙“详细讨论了一个小时。我们谈到了前线的局势，我们的政治合作，以及如何推进乌克兰和平计划的实施。” 据泽连斯基在给他的同胞的每夜日常信息中还说，“我感谢法国对乌克兰一贯支持。”

据爱丽舍宫消息说，两人还讨论了自2022年3月以来被俄罗斯武装部队占领的扎波罗热核电站令人担忧的局势。巴黎方面说，这次电话会谈是在国际原子能机构(IAEA)主任拉斐尔-格罗西(Rafael Grossi)访问乌克兰几天后进行的，据爱丽舍宫称，马克龙和泽连斯基都强调支持IAEA在当地行动，同意国际原子能署的重要性"。

格罗西周三访问了扎波罗热核电站，以寻求基辅和莫斯科可以接受的解决方案，希望确保乌克兰东南部核电站的安全。这位国际原子能机构负责人在返回乌克兰控制区之前在那里呆了几个小时，他希望在将核灾难的风险降到最低。

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