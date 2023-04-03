芬兰立法选举中右翼政党胜出，与北约联手防俄政策不变

芬兰立法选举

芬兰立法选举检票工作已接近完成，中右翼政党芬兰民族联合党以微弱多数领先，将出面组建执政联盟，取代现任总理桑娜-马琳领导的团队。但芬兰加入北大西洋公约组织，共同应对俄罗斯扩张行为的立场不变。

广告 继续浏览后续

现任总理桑娜-马琳虽然因控制新冠疫情有方以及在乌克兰战争议题上的明确表态而颇得民意支持，但其任下公共赤字攀升成为反对党攻击她的目标，极右翼政党更指责她任下的移民政策导致青少年犯罪率上升。尽管她领导的左翼政党社会民主党在本次选举中获得了更多选民的支持，但还是以19.9%的得票率败选。

民族主义倾向的极右翼政党芬兰人党得票率20.1%，仅次于芬兰民族联合党，位居第二，这是该党有史以来获得的最好成绩。

中右翼政党芬兰民族联合党以20.8%的得票率成为这次选举得票率最高的政党。根据芬兰政坛传统，得票最多政党的党魁将出任政府总理，领衔组建执政联盟。

可能将接替桑娜-马琳出任总理的彼得里·奥尔波现年53岁。主打严谨财政政策、控制公共债务增长的立场显然帮助他击败了在众多其它议题上颇得民意支持的桑娜-马琳。公共债务其实只占芬兰国民生产总值的73%，远远低于许多其它欧洲国家。

未来几周，彼得里·奥尔波将确定如何组建执政联盟，是与桑娜-马琳领导的左翼政党联合，还是团结立场倾向极右的芬兰人党。根据这次选举结果，奥尔波领导的中右翼政党在议会200个席位中，获得48席，芬兰人党获得46席，社会民主党获得43席。

组阁过程少则需要数周，多则数月。因此未来几周，桑娜-马琳将主持看守内阁事务，也将出席芬兰下周正式加入北约组织的仪式。

俄罗斯入侵乌克兰的战争促使芬兰走出自二战以来的中立，决定加入北约组织。这项战略选择在民间获得广泛支持，并不因这次选举结果而有所改变

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅