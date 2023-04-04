视频 芬兰正式加入北约 俄罗斯回应

北约/俄罗斯/芬兰

北约秘书长斯托尔滕贝格于周一（4月3日）在布鲁塞尔北约外长会议前夕表示芬兰的国旗于周二（4月4日）在北约总部外升起。显示芬兰正式成为北约的第31个成员国，标志着芬兰结束三十年军事不结盟政策。芬兰正式加入北约，也是俄罗斯入侵乌克兰造成的战略转折点。

广告 继续浏览后续

北约秘书长斯托尔滕贝格于周一（4月3日）在布鲁塞尔北约外长会议前夕表示芬兰的国旗于周二（4月4日）在北约总部外升起。这显示芬兰正式成为北约的第31个成员国，也是重新绘制欧洲安全版图的历史性时刻。

芬兰国防部国防政策总干事扬内·库瑟拉表示，俄罗斯对乌克兰的战争给欧洲安全环境带来了重大的变化，这也促使芬兰选择加入北约。

自2022年5月，芬兰和瑞典申请加入北约，随后俄罗斯总统普京表示，俄罗斯与芬兰和瑞典之间“不存在问题”，因此芬兰和瑞典加入北约不对俄构成直接威胁。

不过北约军事基础设施在两国领土上引起俄方回应，俄罗斯外交部副部长格鲁什科表示，俄罗斯将加强其西部和西北部地区的军事力量，以应对芬兰加入北约

分析指出芬兰正式加入北约是重新绘制欧洲安全版图的历史性时刻，结束了芬兰自 1990 年代以来实行的军事不结盟政策。其第一个结果是北约边界向北延伸至与俄罗斯的边界，并延长了 1300 公里。芬兰加入北约扩大了其对北极的影响范围，该战略区域有其自然资源。

专家认为美国人、法国人和英国人都看到了对其有益，就是从地缘战略的角度来看北欧的防御变得更加容易。

而且芬兰有重要军事力量，这个国家的大多数男人都服兵役。根据官方统计，迄今为止芬兰军队有28万士兵和90万预备役军人属于北约最大的军队之一，而且芬兰部队已经参加过与北约的联合军事演习，他们能在极端气候下开展军事行动。

最后几十年来芬兰社会各阶层都在为与俄罗斯邻国发生冲突的可能性做准备，赫尔辛基已经储存了六个月的燃料许多建筑物都有防空洞。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅