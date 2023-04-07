俄乌和平谈判？远非如此

俄罗斯/乌克兰

法国总统马克龙访问中国敦促中国国家主席习近平与北京的亲密盟友俄罗斯讲道理，帮助结束乌克兰的战争冲突。中国方面表示，希望促和尽快举行和平谈判。但在交战双面，却没有任何真正的谈判时间。

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俄罗斯/乌克兰：走向和平谈判？据本台报道称，基辅和莫斯科却都没有把和谈作为近期目标，而是在为战争的新阶段做备战。

俄罗斯军队占据了乌克兰不到18%的领土，而在2022年3月底则是25%，他们继续在顿巴斯地区发动进攻，特别是在乌克兰军队继续抵抗的巴赫穆特。

克里姆林宫排除了由中国调解以停止战争的可能性。克里姆林宫说，现在没有政治解决的前景。克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫说：目前，除了继续开展“特别军事行动”，我们没有其他解决办法。

几个月来，俄罗斯军队一直在顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热、赫尔松，甚至在克里米亚地区挖掘战壕和建造防御工事。

但是乌克兰方面也正在准备进行反攻。

乌克兰总统泽伦斯基的顾问安德里-西比哈(Andriy Sybiha)在接受英国《金融时报》采访时表示，如果乌克兰军队到达被占领半岛即克里米亚的边界，乌克兰可能愿意与莫斯科讨论克里米亚的未来。

但乌克兰总统发言人立即出面指出，只有泽连斯基关于这一问题的声明才是权威的。最近，乌克兰总统表示，只有当俄罗斯全部从包括克里米亚在内的所有被占领土上撤出时，才会与俄罗斯进行和平谈判。

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