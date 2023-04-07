俄罗斯石油间接流入欧洲市场

RFI原材 / 欧洲需求

欧洲 – 有越来越多的俄罗斯原油，经印度炼油商提炼后进入欧洲市场。

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据本台法广（RFI）法文网[原材料]专栏（chronique Matières Premières）节目在今天2023年04月07日周五早上上网的一则最新报导，印度的炼油商正在开辟新市场。鉴于大量自俄罗斯购入的原油，印度向欧洲出口的柴油数量在不断增加。而欧洲方面已于02月05日起禁止进口俄罗斯加工的产品。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

--欧盟曾预见印度炼油商扩大欧洲市场-

不过这一情形在布鲁塞尔实施禁运措施之前就已有了预见。所以，没有并不让人感到意外。欧洲自02月05日以来，没有别的选择，必须找到替代以往每天自俄罗斯进口的50万桶柴油的供应商。而印度为全球第四大炼油国。其境内的23座炼油厂很快就成了为欧洲国家供应的一个选项。尤其是对法国、土耳其、比利时，及荷兰这几个国家而言。印度的炼油商还向中东地区出口。尤其是伊拉克也在越来越多的使用俄罗斯原油。

--印度的原油很大一部分是购自俄罗斯-

有分析师认为，印度第二大炼油商进口的石油，有近半是来自俄罗斯的原油。鉴于俄罗斯原油的价格很低，印度炼油商极具竞争力，并将在欧洲拿到新的市场份额。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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