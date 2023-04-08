乌克兰祭奠顿巴斯一小火车站遭轰炸周年与俄罗斯拥普京者为军事博主送葬

乌克兰/俄罗斯

乌克兰克拉马托尔斯克火车站遗留在站台上侵染血迹的儿童玩具。火车站当天遭到俄罗斯导弹袭击造成60多人死亡，160多人受伤。 2022年4月8日

乌克兰克拉马托尔斯克的居民周六在这个顿巴斯小镇的中央火车站的纪念碑前献上鲜花，一年前，当成千上万的平民涌入这里逃离乌克兰战争时，俄罗斯导弹瞄准的袭击造成61人死亡。也是今天，包括准军事组织瓦格纳负责人在内的几百人周六聚集在莫斯科，为一名支持侵略乌克兰的知名军事博客送葬，他最近在一次炸弹袭击中丧生。

广告 继续浏览后续

乌克兰克拉马托尔斯克的居民周六纪念这个顿巴斯小镇的中央火车站遭轰炸一周年。2022年4月8日，炸弹轰炸还造成160多人受伤，当时他们聚集在车站准备逃离，这是针对逃离俄罗斯军队侵占的乌克兰平民的最致命袭击之一。

法新社说，当地居民们走到一个小小的纪念牌前祭奠，纪念碑前摆满了鲜花和儿童玩具。民众打着十字架的手势，站着、跪着或哭着。

一年前，当火车站被一枚 "Toshka-U "导弹击中时，约有4000名平民挤在火车站，准备乘火车撤离，专家称该导弹携带有集束弹药。

法新社记者在袭击发生后不久到达现场，看到至少有30具尸体装在尸袋里。血腥的地面上到处都是散落的行李、儿童物品和食物。

俄罗斯否认这次袭击，称俄罗斯军队并没有以平民为目标，并说对莫斯科的指控是"挑衅"。

乌克兰总统泽连斯基总统的办公室主任安德里-叶尔马克今天在社交网络上说，"俄罗斯恐怖分子应对这次袭击负责。战争罪犯必须受到惩罚。

仍据法新社，包括准军事组织瓦格纳负责人在内的几百人周六聚集在莫斯科，参加一名支持乌克兰袭击的知名军事博客的葬礼，他最近在一次炸弹袭击中丧生。法新社记者在现场报道称，数百人前往首都西部的特里库罗夫斯科耶公墓，在马克西姆-福明的棺材下葬前向其致意。

俄罗斯官方在墓地部署了大量警力，人们在前往墓地的路上被仔细检查。他们中的许多人穿着带有Z或V字的衣服，这是他们支持侵略乌克兰的标志。

上周日，马克西姆-福明（Maxim Fomin），又名弗拉德伦-塔塔尔斯基（Vladlen Tatarsky），在准军事组织瓦格纳领导人叶夫根尼-普里戈津（Yevgeny Prigozhin）拥有的一家圣彼得堡咖啡馆发生的炸弹袭击中丧生。莫斯科指责基辅和被监禁的反对派人士阿列克谢-纳瓦尔尼的 "特工 "参与了这次谋杀。

乌克兰方面则声称，这是支持俄罗斯侵略乌克兰的人之间的内部清算。

据指，马克西姆-福明是最知名的亲克里姆林宫军事博客之一，在电报群Telegram上有超过50万名粉丝。自2022年2月俄罗斯发动侵略乌克兰战争以来，该博主经常发布俄罗斯在乌克兰打侵略战争的军队战况，影响力急剧增加。

马克西姆-福明来自顿巴斯，此前他也在2014年加入了亲俄分离主义分子的部队。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅