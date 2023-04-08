美官员称有效劝阻中国对俄军援

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乌克兰扎波罗热地区的普罗布拉真卡镇遭俄罗斯导弹袭击，图为一枚俄罗斯未炸的FAB-500型巡航导弹。 2023年3月23日 资料照片

美国财政部一位高级官员透露，因俄罗斯入侵乌克兰而对俄罗斯实施制裁的欧美合作伙伴联盟已找到有效的方式与中国就不向俄罗斯提供物质援助进行沟通。

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路透社报道称，美国官员称联军可就俄罗斯制裁问题与中国有效沟通。据这位不愿透露姓名的美国官员表示，这种沟通意味着，尽管中国和俄罗斯已发出某种开放伙伴关系的信号，但美国并未看到北京向俄罗斯提供在这方面具有重要意义的那种规模的物资支持。

据这位官员说，因此，俄罗斯仍然专注于从朝鲜和伊朗获得支持。

美国及其盟国，包括欧盟和英国，在一年多前俄罗斯入侵乌克兰后对俄罗斯实施制裁，并继续加大压力。此后，华盛顿发起了打击逃避制裁的行动。

据这位官员说，到目前为止，华盛顿对中国的态度一直是直接与北京和世界各国就向俄罗斯提供援助的风险进行沟通。这位官员说，虽然美国官员前往中国的旅行受到限制，但欧洲同行一直在积极沟通并正在中国访问。

一些分析人士认为，美国与中国的关系处于自 1979 年华盛顿与北京关系正常化并与台北断绝外交关系以来的最低点。

今年早些时候，美国对中国正在考虑向俄罗斯提供致命军事支持表示担忧。这位官员说，美国警告各国，美国准备对任何司法管辖区内为俄罗斯在乌克兰的战争努力提供物质支持的公司和个人采取行动。这位官员还说，华盛顿希望看到阿拉伯联合酋长国在遵守制裁方面做得更多，美国此前曾表示这方面“很差”。

据路透社，这位官员说，美国高级经济官员将于本月出国访问，与一些国家及其企业讨论向俄罗斯提供物质支持的持续风险。另一位财政部高级官员表示，财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布赖恩纳尔逊将前往瑞士、意大利、奥地利和德国。而负责恐怖主义融资和金融犯罪的助理部长伊丽莎白罗森伯格将前往哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦。

在国际货币基金组织和世界银行下周举行的春季会议上，美国将为同行和企业提供与美国高级情报官员会面的精选机会，以获取有关俄罗斯如何利用其 GRU 军事情报机构和联邦安全局的信息（ FSB）试图逃避制裁和出口管制。

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