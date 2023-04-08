马冯再掀习近平致电泽连斯基话题：专家泼冷水称乌克兰缺乏与中国联系的筹码

中国/俄罗斯/乌克兰

1 月 6 日在北京举行的一次会议上，欧盟委员会主席冯德莱恩呼吁中国国家主席习近平与乌克兰总统泽连斯基通电话，讨论乌克兰危机，并通过谈判努力结束战争敌对行动。对此，中国国家主席表示，他“准备在条件和时机成熟时与泽连斯基总统进行讨论”。据越南VnExpress引述专家认为，乌克兰并不握有说服北京的影响力。

广告 继续浏览后续

据VnExpress报道，乌克兰领导人希望中国能够参与寻找与俄罗斯冲突的解决方案，但缺乏联系和说服北京的影响力。自 2022 年 2 月俄乌战争爆发以来，习近平和泽连斯基没有进行任何交流，尽管乌克兰多次尝试从基辅联系中国领导人。

3月21日，乌克兰副总理伊琳娜·韦列舒克表示，基辅已提出让泽连斯基总统与习主席通电话的可能性，正在等待回应。泽连斯基近日邀请习访问乌克兰，并表示希望与他进行对话，但尚未得到答复。但乌克兰高级领导人的评论表明，基辅仍然充满希望，似乎正试图说服北京在解决危机的努力中发挥更大的作用。

中国本身也在寻求建立其作为俄罗斯-乌克兰冲突调解人的形象，北京上个月提出了 12 点建议，呼吁缓和局势。4月6日，习近平会见访华的法国总统马克龙，宣布“应尽快恢复乌克兰和谈”，并敦促外国政府不要做任何可能“使危机恶化或失控”的事情.

习近平还表示，在此过程中需要考虑“各方合理的安全关切”，显然指的是俄罗斯声称俄罗斯被迫在乌克兰展开行动的原因之一是因为北约东扩。

该报引述观察人士表示，习近平的言论表明，中国不会利用作为俄罗斯外交伙伴的影响力向莫斯科施压，要求解决冲突。这也表明，即使在提出12点和平建议并得到基辅的积极回应后，北京也没有改变立场。

位于基辅的军事和法律研究中心的专家亚历山大·穆西延科表示，试图弥合差距并与中国联系以找到解决冲突的办法是一项具有挑战性的任务。他认为，“在习近平访问莫斯科之后，乌克兰几乎没有动力与中国国家主席交谈，因为北京似乎选择了站在莫斯科一边，”穆西延科说。“我认为中国的和平提议对乌克兰来说不是一个好事情。”

上月底在莫斯科举行的一次峰会上，俄罗斯和中国领导人承诺寻求和平解决乌克兰冲突，但没有提及实现这一目标的具体途径。中国的 12 点和平计划也没有包括缓和紧张局势的具体步骤。它只字未提，现在最大的障碍是俄罗斯不太可能从乌克兰撤军，而基辅只有在莫斯科全部撤军的情况下才会同意坐在谈判桌上。

尽管如此，基辅仍对北京的作用寄予厚望，这一点从泽伦斯基总统和乌克兰高级官员没有对俄罗斯总统与中国总统的会晤提出任何批评可见一斑。不过，分析人士表示，在国际关系中，利益问题始终是一个非常重要的因素。虽然俄罗斯和中国可以相互提供许多政治和经济利益，但基辅几乎没有什么可以“回报”北京。

他们预测，习近平最终可能会联系乌克兰领导人，提出解决冲突的办法。但这可能会在遥远的未来发生，因为到目前为止，“中国的和平建议过于笼统”。

VnExpress称，基辅的军事和法律专家穆西延科表示，乌克兰应该向其西方盟友求助，并努力获得印度等国家的支持，而不是试图与中国建立联系。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅