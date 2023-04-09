汉堡大火灾: 当天控制住

德国汉堡市周日发生火灾，浓烟内含有有毒气体。汉堡内城的天空曾一度因烟雾笼罩而黑暗。火灾烟雾曾被列为“极端危险”级别。但火灾现已受到控制。起火原因尚不清楚。

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据德国电视一台，北德广播电台和德国广播电台等综合报道，周日清晨四点半，汉堡市Rotenburgsort区一个车场房舍发生火灾，并迅速蔓延到几个仓库。消防队赶到现场时，能听到爆炸声。火势上升很快，并产生巨大的含有有毒气体的浓烟。由于仓库里存放有易燃化学品，但消防队不清楚是哪些化学品，因此曾发出有毒烟雾警告，并将烟雾定为“极度危险”级别，要求市民关窗，并不要使用空调和通风设备。市民通过手机得到警告。在很短时间内，风把巨大的烟云吹到相邻的港口城区、老城区和新城区，使汉堡的天空一度黑暗。市中心一度停电。部分铁路交通也暂停。

到了下午一点，消防队向北德广播电台证实，火势得到了控制。但后续的灭火工作可能会持续到晚上。根据消防队的消息，环境部门和技术与环境保护观察的分析工作队以及志愿消防队的特种部队在该城市地区进行了广泛的气体测量，没有发现在呼吸的空气中有任何危险或有害的火灾气体浓缩。烟雾“极度危险”警告因此被撤销。根据目前信息，也没有人受伤。有210个专职和志愿消防队员参加了灭火工作。

由于在灭火工作完成前，无法开展起火原因调查工作，火灾原因目前尚不清楚。

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