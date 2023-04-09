爱沙尼亚外长警告：虚假的和平是爆发新战争的前奏

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爱沙尼亚外交部长雷因萨鲁（Urmas Reinsalu）本周在接受《基辅独立报》专访时承认，他对西方盟国向乌克兰提供武器支持的数量或速度都不满意，强调“因为战争仍在继续”。在爱沙尼亚对乌克兰的实质性支持的幕后，是波罗的海国家推动盟国做更多工作的斗争。

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此前曾呼吁盟国向乌克兰提供西方主战坦克的雷因萨鲁强调，即使俄罗斯在“玩”核威胁，但如若在对乌援助关键武器方面有所保留，就等同于“共同签署了一项让乌克兰在战争上输掉的决定”。作为欧洲领土面积最小的国家之一，爱沙尼亚一直走在呼吁北约盟国继续向乌克兰输送急需武器的前沿。该国位于北约东翼与俄罗斯接壤，一直努力推动盟国保持支持乌克兰的势头，直到俄罗斯无法再次入侵邻国。

雷因萨鲁表示，俄罗斯总统普京认为他可以在入侵乌克兰的战争中迅速取得成果，这已经犯了“一个战略错误”。雷因萨鲁补充说，普京关于西方团结的脆弱性的另一个危险假设仍有待证明是错误的。

雷因萨鲁谈到，普京可能认为“西方社会的意志力实际上弱于他动员（俄罗斯）社会和国家的能力，过去证明他是对的”。他指的是俄罗斯在2008年入侵格鲁吉亚和 2014年吞并克里米亚的先例。

雷因萨鲁指出：“（普京）也在发挥他的影响力，延长这场战争并削弱西方的意志力，目的是让（西方）寻求某种独立的政治解决方案”。由于俄罗斯和乌克兰都承认这将是一场长期战争，雷因萨鲁警告说，如果一些盟国放弃对乌克兰的支持，那将是“非常危险的”，因为支持随着时间对西方来说代价越来越高。

雷因萨鲁强调，西方盟国不应向基辅施压，要求其“制定出某种政治解决方案”，即使乌克兰无法满足西方对解放其领土的特定时限的期望。

雷因萨鲁提出，在“我们仍未向乌克兰提供足够的武器”的情况下，甚至建议冻结冲突或作出妥协以结束战争都是“不道德和不公平的”。

虽然结束这场战争最简单的方法可能是投降，但雷因萨鲁强调，这样做的话，西方将成为“放弃乌克兰的未来”的同谋。雷因萨鲁指出：“如果我们放弃，世界将首先失去乌克兰和我们的尊严，然后，我们也会失去自己——至少是我们的安全或我们下一代的安全。”

雷因萨鲁直言：“我确信所有国家都对和平感兴趣，尤其是那些与俄罗斯相邻的国家，但虚假的和平只是新战争的前奏。” 他补充说：“历史告诉我们这一点”。二十世纪，爱沙尼亚曾遭受了长达50年的苏联残酷占领统治。

雷因萨鲁在采访中强调，将普京与世界其他国家隔离开来将有助于接近战争的结束。“孤立普京是一种让他变得更弱的资产，”雷因萨鲁说。他续称，这样做还有必要向俄罗斯社会“发出一个信号”，即普京对西方没有任何影响力。

国际刑事法院在上月对普京发出逮捕令，这加剧了克里姆林宫的孤立。雷因萨鲁表示，爱沙尼亚准备在普京进入爱沙尼亚领土时逮捕他，这是该国作为由123个成员国签署的《罗马规约》规定的义务。

报导指，虽然普京最终入狱的可能性被认为很低，但国际刑事法院这一极具象征意义的举动预计将进一步孤立这位俄罗斯领导人。雷因萨鲁表示：“我无法想象现在西方领导人会与普京以及被逮捕的人进行某种直接的面对面谈判。” 他补充说，爱沙尼亚不会对谈判持开放态度。

雷因萨鲁强调，逮捕令只是追究克里姆林宫责任的“第一步”，但却是重要的一步。他说，即使在战争结束后，普京及其对在乌克兰犯下的“战争罪行负责”的精英们的“完全孤立”也应该继续。雷因萨鲁说：“最高军事和政治领导人当然要承担责任。”

采访中，雷因萨鲁表示，一些国家的心态仍未从帮助乌克兰避免失败转变为帮助乌克兰赢得战争。在全面入侵的过程中，雷因萨鲁表示，一些盟国仍在就“我们可以向乌克兰提供何种类型的武器而不进一步升级（战争）或激怒俄罗斯”进行“学术辩论”。

雷因萨鲁说，目前，关于可能向乌克兰转让更远距离的导弹和F-16战斗机的问题存在争论，但他强调，担心升级是“错误的观点”，特别是鉴于俄方正在毫无顾忌地使用 “所有类型的常规武器”来达到自己的目的。

雷因萨鲁直言，爱沙尼亚没有F-16战斗机、主战坦克和更远距离的导弹是“不幸的”，如果有的话，将“自豪地”把它们送给乌克兰。

在接受采访时，雷因萨鲁解释说，一些西方国家在转移急需的军事援助方面的阻挠并不是什么新鲜事。据他说，西方领导人去年春天被他们的军事顾问告知“乌克兰会输”，许多人仍然保持这种心态。

雷因萨鲁表示：“如果你们不交付榴弹炮，就意味着你们在共同签署乌克兰在地面上失败的决定”。他补充说：“现在，坦克也是如此，F-16可能也是如此，因为现在俄罗斯拥有制空权，（而且）这是一个问题。”

雷因萨鲁不排除爱沙尼亚先采购F-16战斗机再提供给乌克兰的可能性，并称“我认为这非常合理”。与此同时，爱沙尼亚于3月下旬获得欧盟批准的拟议计划旨在未来 12个月内根据首创的欧盟联合采购理念向乌克兰提供100万枚火炮炮弹。

雷因萨鲁表示：“我提出的问题是，承诺的这些数量的武器和弹药与已经抵达乌克兰地面的数量之间仍然存在一些差距。” 他补充说，欧盟的联合采购计划旨在缩小差距。

这次采访是在布鲁塞尔北约总部举行的为期两天的外长会议期间进行的，芬兰在会上正式加入了北约。

雷因萨鲁认为，实现欧洲安全的唯一途径是乌克兰加入北约。他解释说：“谈到（其他）每一种安全保障，它们都是北约成员国身份的虚假复制品”。

雷因萨鲁强调：“北约是乌克兰唯一始终如一的安全保障，也是欧洲避免俄罗斯联邦对乌克兰发动新的侵略战争的唯一保障。”

雷因萨鲁指出：“结束战争（的主动权）只掌握在普京手中”。

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