英王查尔斯登基后首次过复活节

王室过复活节

欧洲 – 英国国王查尔斯三世（King Charles III）与王室高层成员9日聚集在温莎城堡（Windsor），一同出席他登基后第一次的复活节礼拜。

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路透社报导，查尔斯三世与王后卡蜜拉（Camilla）及其他王室家族成员，包括威廉王子（Prince William）、王妃凯特（Kate）与他们的3个子女(乔治 George, 夏洛特 Charlotte et 路易 Louis)一起从城堡步行至圣乔治教堂（St George's Chapel）。他们说好一起身着蓝色。

在去年于美国的性侵官司和解前被解除王室职衔的安德鲁王子（Prince Andrew）也出席了礼拜。

这个少数能让王室成员公开聚首的场合今年特别令人感到五味杂陈，既是伊丽莎白二世女王2022年9月去世后的首次，也刚好落在菲利普亲王（Prince Philip）去世两年的纪念日。两人都葬在温莎的乔治六世纪念礼拜堂（King George VI chapel）。

这也是查尔斯与他第二任妻子卡蜜拉2005年于温莎结为连理的18周年。

身为英国君主，查尔斯身兼英格兰教会（Church of England）最高领袖。《周日邮报》（Mail on Sunday）报导，国王与教会领袖对于其他宗教在5月6日即将举行的加冕典礼中可能扮演的角色存有分歧。

这次典礼最大亮点，莫过于白金汉宫正在修复一把拥有700多年历史的镀金橡木椅，预期查尔斯将会坐在椅子上，接受加冕。

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