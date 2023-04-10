法议员：马克龙的言论将“持续影响法国在欧洲的信誉”

马克龙访华后续

中欧 – 新闻博客网站《赫芬顿邮报》（The Huffington Post）10日刊登欧美学者对马克龙促欧洲实现战略自主以免沦为“附庸”的观点的看法。对华政策跨国议会联盟10几名议员联署声明表示，“在北京增强中国南海军事演习并向俄罗斯侵略乌克兰展现持续支持之际，这是对台湾送出漠视讯号的最糟可能时刻”。

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曾和美国前总统特朗普参加当年初选候选人、现任联邦参议员马可·鲁比欧(Marco Rubio)对《赫芬顿邮报》表示，我们需要知道马克龙是在为马克龙说话，还是在为欧洲说话。 我们需要尽快知道实情，因为中国对他所说的非常赞赏。”

爱沙尼亚议会外交事务委员会主席米克尔森（Marko Mihkelson）愤怒地问道，马克龙总统为什么这样说？欧洲应该与美国站在一起制衡中国的力量。

流亡美国的俄罗斯前国际象棋冠军，同时也是知名的俄罗斯反对人士卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）毫不客气地推文表示，马克龙是个情绪性的人，一直都是这样。他刚和中国独裁者会过面，就更情绪化了。他还表示，2014年普京入侵乌克兰，欧洲不想多事，所以今天就陷入了战争的危机。

《赫芬顿邮报》写道，另一些批评家话说的没有那么难听，但是极为法国和国外观察家都一直认为，法国总统马克龙在回声报和美国“政治”新闻网（Politico）上的言论不合时宜。美国商业智库欧亚集团（Eurasia Group）的创始人和总裁伊恩·布雷默（Ian Bremmer）批评法国总统马克龙是自相矛盾的。他认为，马克龙强调了欧洲需要减少对美国的依赖，但他并没有强调减少对中国的依赖。

法籍欧洲议会议员拉斐尔·格鲁克斯曼（Raphael Glucksmann）认为，法国总统马克龙在Politico 、法国国内新闻台(France Inter)和《回声报》上的言论将“持续影响法国在欧洲的信誉”。

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