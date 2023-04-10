和平协议25周年

美欧 – 美国总统拜登和英国首相苏纳克4月10日前往北爱尔兰参加1998年和平协议签署25周年纪念活动。从不掩饰自己有爱尔兰血统的拜登将在那里停留到14日。

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贝尔法斯特协议是北爱尔兰和平进程一个主要的里程碑。本协议在1998年4月10日 (耶稣受难节)在北爱尔兰首府贝尔法斯特由英国和爱尔兰政府签字，并得到多数北爱尔兰政党支持。它在1998年5月23日由北爱尔兰和爱尔兰共和国的选民在分开的公民投票确认。北爱尔兰民主统一党是唯一反对协议的主要政党。协议1999年12月2日实施 。

由华盛顿促成并得到伦敦和都柏林政府批准的《耶稣受难日协议》在很大程度上结束了北爱尔兰长达 30 年的毁灭性教派冲突以及对英国大陆的打游击式的恐怖袭击。

苏纳克在参加纪念活动前夕表示，今天我们在这里记载着北爱尔兰人民历史新篇章的开始。美国前总统克林顿在《华盛顿邮报》发表的一篇文章中称，尽管为北爱尔兰带来和平的《耶稣受难日协议》签署至今已近25年，但情况仍远未达到预期。

克林顿还表示，迄今为止，北爱尔兰在社会融合方面进展甚微，因为各行政区仍存在分歧，同时人口之间的经济差距仍然很大。此外，英国退出欧盟使局势进一步复杂化，因为英国脱欧使该国处于政治瘫痪状态。

这位美国前总统解释称，尽管仍然存在所有这些挑战，但北爱尔兰的和平经受住了考验并继续存在，这与世界不同地区没有取得同样成功的其他经历不同。

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