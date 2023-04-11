匈牙利外长飞往莫斯科商谈能源合作

能源合作

欧洲 – 匈牙利外交部长西雅尔多（Peter Szijjarto）11日推文表示，匈牙利已与莫斯科同意修改匈牙利核电站扩建合同，该修正案现在必须获得布鲁塞尔的批准。西雅尔多表示，在对俄罗斯实施制裁后，我们不得不修改扩建合同。他还批评欧盟故意指责欧盟委员会试图“阻碍两国之间卓有成效的核合作”。

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2022年8月底，国际原子能机构已授予匈牙利保克什核电站扩建项目建设许可。但是乌克兰战争改变了这一切。2023年2月，匈牙利外长到访了莫斯科会晤了俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克(Alexander Novak)和国有能源公司总裁阿列克谢·利哈切夫(Alexey Likhachev)，两人都是受到乌克兰及其部分盟友的制裁。

根据匈牙利与俄罗斯2014年签署的扩建保克什核电站协议，俄罗斯国家原子能公司将为该核电站建造两座新的核反应堆。

匈牙利外交部长西雅尔多日前表示，保克什核电站新的核反应堆或将在2030年前运行。长远来看，这将确保匈牙利能源供应安全，免受国际能源市场价格极端波动的影响。

据俄新社报道，保克什核电站位于匈牙利中部，是匈牙利唯一的核电站。目前保克什核电站的4个核反应堆生产了匈牙利近一半的电力，两座新的核反应堆将大幅提高保克什核电站的供电能力。

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