美总统拜登闪电访问北爱尔兰盼推动巩固北爱和平进程

拜登访问北爱尔兰

美国总统拜登12日在英属北爱尔兰首府贝尔法斯特短暂访问，希望借此行庆祝英国政府与北爱尔兰各方力量达成的和平协议25周年。随着英国退出欧盟，这项和平协议正面对新的考验。

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的确，拜登来访之前，地处爱尔兰共和国与英国属下的北爱尔兰边境附近的城市伦敦德里（Londonderry）10日再次发生暴力冲突，似乎在提醒人们当地主张北爱尔兰归属英国与主张北爱尔兰与爱尔兰共和国统一的两派力量间曾多年对立，并发生流血冲突。

1998年4月10日，正是在美国的积极推动下，北爱尔兰两派不同主张的力量才达成共识，启动和平进程。但对立双方得以达成共识的另一个重要因素，是英国和爱尔兰当时均是欧盟成员，大欧洲建设使得成员国之间的边境区隔相对失去意义。英国六年前公投，选择退出欧盟，北爱尔兰与仍然是欧盟成员国的爱尔兰之间的边境重新凸显。北爱尔兰问题也成为英国与欧盟脱欧谈判中的一个难点。而北爱尔兰和平进程近期也因为主张继续留在英国旗帜下的政党拒绝参加当地自治机构而陷入困境。

拜登希望此行能鼓励对话，维护和平。根据白宫此前通报的消息，拜登在贝尔法斯特会分别与当地5个主要政党领导人会谈，但白宫也特别强调这些会谈不具有官方性质。

拜登也在贝尔法斯特与英国首相苏纳克会谈。

白宫国安委员会发言人此前表示，拜登此行希望传达双重信息，庆祝北爱和平协议25周年，同时推动各方面向未来，制定各方都能受益的政治、经济以及贸易政策。

拜登在贝尔法斯特只是短暂停留。当日下午，他将转往爱尔兰共和国访问两天，将在都柏林与爱尔兰首相会谈，并将在爱尔兰国会发表演说。

对于拜登来说，此行也在一定程度上是回归故土的寻根旅程。他将走访两个被看作是他的祖辈曾经居住的地方。19世纪，许多爱尔兰人迁居美国。

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