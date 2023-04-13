波兰总理批评欧洲人对中国的 "短视 "态度

波兰/欧洲/法国

波兰总理马特乌斯-莫拉维茨基周四对欧洲人对中国的 "短视 "态度表示遗憾。法新社评论指出，这显然是暗指法国总统马克龙对中国的访问。

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正在美国访问的莫拉维茨基在华盛顿的一次演讲中说："他们正以短视的眼光看向中国，这样他们就可以出售欧洲产品，但以巨大的地缘政治为代价，增加我们对中国的依赖，而不是减少它" 。

他说：“你不能今天保护乌克兰但明天说台湾不关你的事。” 他转述了法国总统上周六针对台海议题的话，但没有指名道姓。

莫拉维茨基说，他相信，如果乌克兰沦陷，如果乌克兰被征服，那么第二天中国可能会攻击台湾。

马克龙总统在对中国进行国事访问后表示，在台海发生争端时，欧洲不应自动与美国或中国结盟，这番言论引起了一片哗然。

法新社报道指出， 波兰领导人也嘲讽了“欧洲战略自治”的概念，这也是对法国总统言论的一种影射。莫拉维茨基说： "欧洲自治听起来不错，不是吗？但这意味着欧洲的重心向中国转移，与美国断绝关系。"莫拉维茨基说："如果意味着事实上自断生路的话，我不太理解战略自治的概念。"同 时也指出这是一个 "戏剧性的错误"。

马克龙在中国接受采访时呼吁欧洲人在台湾问题上不要做北京或华盛顿的 "追随者"，并在国防问题上 "少依赖美国人"，这引发了一片哗然。这些评论被解释为在台湾问题上拉开与美国的距离，但美国在乌克兰问题上有很大的参与度。长期处于莫斯科阴影之下的东欧人仍然非常重视北约和美国的保护，尤其是自乌克兰战争以来，同时对法国倡导的欧洲防务持怀疑态度。

波兰总理莫拉维茨基在出访华盛顿之前说："与美国的联盟是我们安全的绝对基础，它基于两个支柱：经济合作和国防领域的合作。”

另外，德国国防部长鲍里斯-皮斯托瑞斯周四表示，法国总统马克龙周三做出的关于作为美国的 "盟友 "并不意味着成为 "附庸 "的说法是 "不幸的"。 皮斯托瑞斯说："我们从未有成为或将成为美国附庸的危险。"他进一步指出："今后我们必须能够作为欧盟在外交政策和安全政策方面发言"，但同时要"在与（......）美国达成一致的情况下找到自己的立场也是我们的责任"。皮斯托瑞斯与德国总理朔尔茨关系密切，他直到周五都在马里访问。他是第一个公开谈论马克龙言论的德国政府成员。

作为澄清的形式，法国总统在周二上午强调，马克龙先生从未呼吁欧洲与美国和中国保持“等距离”。并坚称 “美国是我们的盟友，拥有共同的价值观。”

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