贝尔博克在天津：欧盟在台湾问题上团结一致

中国/德国

德国外长贝尔博克于4月12日傍晚启程前往中国访问，宣示欧盟对华立场，纠正马克龙留下的印象，媒体认为这是贝尔博克迄今为止最为棘手的旅行。

据德国广播电台报道，德国外长贝尔博克(Annalena Baerbock)周四访问中国时，呼吁中国利用其对俄罗斯总统普京的影响力，结束乌克兰战争。这位政治家在访华首日天津站表示，只有普京才能停止侵略战争。而中国对俄罗斯领导人拥有最大的影响力。

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据《法兰克福汇报》，德国《时代周报》等多个媒体报道，德国外长贝尔博克认为，欧盟在台湾问题上团结一致。在港口城市天津，她对法国总统马克龙关于台湾问题的争议性声明做了相对化处理。

贝尔博克呼吁缓和台湾海峡的冲突。她在天津表示："我们不能对台湾海峡的紧张局势无动于衷。"70%的半导体运输都要经过这条水道。自由进出也符合德国的利益。她将军事升级描述为全世界 "最坏的情况"，对德国这样的工业和出口国来说尤其如此。

贝尔博克反驳了欧盟在台湾问题上存在分歧的印象。关于法国总统马克龙的争议性言论，这位绿党籍外长说，法国总统于前一天强调说，法国的中国政策 "一对一地反映了欧洲的中国政策"。尽管欧盟存在种种分歧，但 "我们不仅在利益和价值观的核心问题上相互接近，而且还奉行共同的战略方针"，这是一种力量。

贝尔博克在谈到马克龙对北京的访问时说，欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩和法国总统一起访问中国是 "一个非常重要的标志"。德国政府与欧盟其他伙伴的协调没有像 "与我们的法国朋友那样密切"。

据德国《商报》报道，贝尔博克将在中国停留到星期六。周五和周六，她将与中国外长秦刚、中国最高外交政策官员王毅和中国国家副主席韩正进行政治会谈。周四在天津，她参观了德国外交部在天津的一所教授德语的合作学校，还参观了为风力涡轮机制造商生产齿轮箱的德国公司Flender，了解了中国正在蓬勃发展的可再生能源。Flender 制造风力涡轮机齿轮箱，在全球拥有 8000 多名员工，并在欧洲、美国、印度和中国设有分支机构。齿轮在天津组装成驱动部件。 Flender 在中国的商务总监 Martin Kaufung 对“巨大的订单情况”充满热情。

周五，贝尔博克将在北京进行艰难的政治会谈。她希望与中国新任外交部长秦刚继续德中战略对话。随后，计划与中国国家副主席韩正会面。活动人士呼吁贝尔博克为立即释放周一被判处长期徒刑的民权活动人士许志永（50 岁）和丁家喜（55 岁）而努力。两位著名律师因“破坏国家政权”分别被判处 14 年和 12 年徒刑。人权观察组织呼吁贝尔博克“明确表达对新疆、西藏和香港迫害的关注”。

因贝尔博克对中国相当挑剔，北京视其为德中关系中的一个破坏性因素。北京领导层现在希望德国的对华政策由德国总理府来制定，就像安格拉·默克尔 (Angela Merkel) 时代那样。

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