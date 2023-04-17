乌克兰很怀疑“多国和平努力”

伊拉克/乌克兰/俄罗斯

乌克兰外交部长库莱巴今天在访问伊拉克时，对和平努力的成功机会表示怀疑，并泼冷水称，"俄罗斯想要的是战争"。

广告 继续浏览后续

法新社今天引述乌克兰外交部长周一在访问伊拉克时称，"今天俄罗斯想要的是战争。而和平努力需要时间。"

乌克兰自2022年2月以来一直受到俄罗斯的侵略攻击。

库莱巴在巴格达与伊拉克外长福阿德-侯赛因举行的新闻发布会上指责俄罗斯说：“你不能在试图占领更多领土、实施更多暴行、摧毁村庄和城镇的同时，说你赞成和平。”

最近几周，世界上对俄乌两国提出调解的建议不断增加。周日，巴西总统卢拉(Luiz Inacio Lula da Silva)说，他已经与中国和阿拉伯联合酋长国讨论了联合调解问题。巴西总统指责美国和欧洲在延长侵略战争。而在上周六，法国总统马克龙与乌克兰总统泽连斯基也讨论了 "组织和平峰会的下一步行动"。

据乌克兰外长库莱巴说，"俄罗斯必须接受一个非常简单的事情：即停止战争，从乌克兰领土上撤出。这将为外交谈判创造空间。"库莱巴还强调说，"恢复乌克兰的领土完整 "是任何和平努力的"基石"。

在伊朗和沙特阿拉伯于2021年启动突破性会谈后，这两个主要的地区对手终于在今年3月宣布在北京的斡旋下恢复外交关系。

伊拉克也提出对俄乌战争进行调解。伊拉克外交部门负责人福阿德-侯赛因今天保证，伊拉克准备好帮助俄罗斯和乌克兰首先达成停火，然后开始会谈。他还说："当俄乌双方确信有必要启动对话时，巴格达将为双方提供谈判服务。

法新社说，这是乌克兰外长11年来对伊拉克的首次访问，也是遭俄罗斯入侵后，库莱巴首次抵访巴格达。而此前，俄罗斯外交部长拉夫罗夫于2月曾访问了巴格达。

在欧美支持下，乌克兰正在努力得到新兴国家中的外交支持，特别是在中东和亚洲。去年10月，库莱巴开展乌克兰国家历史上第一次非洲之行，只是由于俄乌战争而行程缩短。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅