俄罗斯严判反普京侵乌的反对派领袖

俄罗斯/严判反对派

俄罗斯莫斯科一家法院17日判处反对派人士弗拉基米尔-卡拉-穆尔扎25年监禁，法新社说，这一审判体现了俄罗斯对反对克里姆林宫在乌克兰发动侵略战争的反对者展开全面镇压。欧洲谴责，联合国促放人。

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据法新社记者报道，经过非公开审判，俄罗斯法院宣布认定卡拉-穆尔扎Vladimir Kara-Mourza犯有 "叛国罪"，卡拉-穆尔扎遭指传播有关俄罗斯军队的虚假信息，并为一个不受俄罗斯欢迎的组织非法工作。

庭审时，这位41岁的当局反对者被铐在被告笼中，身穿蓝色牛仔裤、黑色T恤和灰色夹克，他微笑着迎接判决。

官方的俄罗斯新闻社援引卡拉-穆尔扎的律师之一玛丽亚-艾斯蒙的话说，卡拉-穆尔扎将提出上诉，并谴责审判期间 "严重违反司法程序"。

根据俄罗斯记者Alexei Venediktov发表的消息，卡拉-穆尔扎在4月10日的最后一次声明中说，他为自己的政治承诺感到自豪：称"我不仅不会后悔这一切，而且我还为此感到自豪。" 他说：“我也知道，有一天，笼罩俄罗斯的黑暗将会消散（......），那些煽动和发动这场在乌克兰侵略战争的人将被定性为罪犯，而不是那些试图阻止战争的人。”

自2022年4月以来，卡拉-穆尔扎就被审前拘留，据他说，他在2015年和2017年两次被下毒，他认为这是俄罗斯势力的暗杀企图。据他的律师之一瓦迪姆-普罗霍罗夫说，由于两次中毒，这位反对者患有多发性神经病和神经肌肉病变。

据俄罗斯塔斯社称，这位被当局宣布为 "外国人的代理人 "的反对者Vladimir Kara-Mourza被指控"叛国罪"，因为他在西方公开露面时批评了俄罗斯政府。卡拉-穆尔扎曾在美国、欧洲和加拿大倡导对严重侵犯人权的俄罗斯官员遵照2012年通过的 "马格尼茨基法"采取制裁措施。他还为流亡的前俄国大亨，对克里姆林宫批评者米哈伊尔-霍多尔科夫斯基组建的 "开放俄罗斯 "组织工作，该组织于2017年被俄罗斯当局宣布为 "不受欢迎"。

法新社说，俄罗斯通过新法，严惩任何被指控传播有关俄罗斯军队侵乌信息的行为。近年来，几乎所有的俄罗斯反对派都被判处长期监禁或不得不逃离俄罗斯。

俄罗斯最著名的反腐活动家阿列克谢-纳瓦尔尼因当局对他的诈骗罪指控而被判处9年徒刑，这一司法判案被广泛批评是政治案件。2021年，纳瓦尔尼在从一次中毒事件中身体治疗恢复后回到俄罗斯被捕，纳瓦尔尼将此归咎于克里姆林宫的镇压。

卡拉-穆尔扎的律师瓦迪姆-科布泽夫(Vadim Kobzev)在4月初曾表示担心，这位46岁的反对派患上了一种 "未知的疾病"，监狱当局对他并没有进行任何治疗。

德国今天以强烈口吻批评俄罗斯当局对卡拉-穆尔扎的审判以判刑。

联合国立即要求俄罗斯当局释放卡拉-穆尔扎。

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