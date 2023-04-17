李尚福在克里姆林宫受高规格接见 莫斯科或接棒说对华关系“无上限”

中国/李尚福/俄罗斯

中国国防部长李尚福周日在俄罗斯克里姆林宫与俄罗斯总统普京会晤时，双方都称赞强大的双边关系。多家媒体报道俄罗斯总统普京迅即接见中国国防部长李尚福，并称俄罗斯官方强调，与中国合作关系无上限。消息没有提及在乌克兰战争当下中俄双方是否提及军事支援议题。

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法新社今天自莫斯科的报道称，中国国防部长李尚福在会见中说："我们两国的关系非常牢固，超越了冷战时期的军事政治联盟"，而且 "非常稳定"，据俄罗斯官方的翻译内容，李尚福说，俄罗斯和中国之间的关系 "已经进入一个新时代"。

俄罗斯电视台播放了这次会见情况。李尚福称，"这是我就任国防部长以来的第一次外访。我特别选择了俄罗斯，以强调我们双边关系的特殊性质和战略重要性。"

中国国防部周一在一份声明中说，李尚福还向普京转达了中国国家主席习近平对他的"亲切问候"。

中国方面称，"中国愿意与俄罗斯合作，加强两军的战略沟通，为维护全球和地区的安全与稳定做出进一步的贡献。"

法新社注意到双方没有提到乌克兰的战争冲突。

在俄罗斯国防部长谢尔盖-绍伊古也出席的会见上，普京赞扬了与中国两国之间的军事合作。普京说：我们正通过军事部门积极工作，定期交换有用的信息，在军事技术合作领域进行合作，并进行联合演习。普京称，"这无疑是加强我们关系......性质的另一个重要领域。"

李尚福对俄罗斯的访问将持续到4月19日，这是在习近平3月访问莫斯科之后进行的。在那次峰会上，普京和习近平展示了他们的良好默契，摆出一副决心抵制美国霸权的战略伙伴的姿态。

法新社说，自2022年初俄罗斯在乌克兰发动侵略攻势开始以来，北京正式宣布自己保持中立，从未公开谴责莫斯科。习近平从未与乌克兰总统泽连斯基通话。然而，在2月底，中国公布了对乌克兰危机的12点立场建议，其中也正式呼吁尊重包括乌克兰在内的所有国家的主权。

据中国外交部表示，中国坚决反对任何对平民的攻击，还呼吁进行和平谈判，并敦促有关各方不要使用核武、细菌或化学武器。

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