冰岛允许美国核潜艇加油

军事防御

欧洲 – 冰岛地处北大西洋和北冰洋交汇处,紧贴北极圈,战略位置十分重要。在一份公报中外交部表示，这一决定是冰岛政府支持盟军在北大西洋加强巡防能力的一部分。

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公报还表示，然而，给核潜艇加油不直接在港口，它“离岸有几公里”。 另一个关键条件是：潜艇不得携带核武器。消息显示，第一艘潜艇将在近期到访冰岛。

17年前，美国撤走驻冰岛的海军，关闭在这个北冰洋岛国唯一的军事基地。在首都雷克雅未克城西的凯夫拉维克的美国海军航空站永久性地关闭大门，冰岛也因此不再有任何军队。按照北约的协议，美国自从1951年一直负责冰岛的安全。

这座海军基地是冷战时代重要的战略哨所。当时美国利用它来监听和追踪苏联的潜艇和飞机。冷战时期这座基地还起了加油站的作用。华盛顿今年3月宣布要关闭基地。

俄乌战争改变了这种局面。2023年3月，美国欧洲司令部表示：“美国向冰岛部署 E-6B 水星指挥控制机，以便在发生核冲突时与美国战略潜艇进行通信。”

冰岛是北大西洋公约组织中唯一未设有常备军的国家。冰岛的国防力量主要为负责巡逻冰岛领海及监察领空的冰岛海岸警卫队（英语：Icelandic Coast Guard），辅以冰岛危机反应部队及国家警察专员特别队。

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